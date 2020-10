Hellas rechnet sich im Topspiel gegen SSV Hagen Chancen aus

Hagen. Fußball-Bezirksliga:Jakob Weber, Trainer von TSK Hohenlimburg richtet eindringlichen Appell an seine Mannschaft. FC Wetter empfängt Iserlohn.

Am sechsten Spieltag steigt in der Fußball-Bezirksliga das nächste Derby, diesmal zwischen Hellas/Makedonikos und dem SSV Hagen in Haspe. Während FC Wetter und TSK Hohenlimburg Heimspiele haben, muss der FC Herdecke-Ende reisen.

FC Hellas/Makedonikos – SSV Hagen (Sonntag, 15 Uhr, Bezirkssportanlage Haspe). Topspiel in Haspe: Mit großer Vorfreude fiebern beide Mannschaften dem Stadtderby entgegen: Sowohl beim SSV als auch bei den Griechen wurde unter der Woche engagiert trainiert, die Verantwortlichen attestieren ihren Spielern eine gute Form. „Dritter gegen Vierter, das macht schon Spaß“, erwartet SSV-Co-Trainer Ertan Özkavak ein offenes Spiel: „Hellas hat viele gute Einzelspieler, da wird die Tagesform entscheiden.“ Mit einem Punktgewinn in Haspe wäre Özkavak am Sonntag schon zufrieden.

Hellas-Trainer Christos Sampsonidis hat ebenfalls Respekt vor der neugewonnenen Stärke des Gegners: „Dennoch wollen wir unser Heimspiel gewinnen und sind von unseren eigenen Fähigkeiten überzeugt.“ Verletzte Spieler hat Sampsonidis nicht zu beklagen, die zuletzt ausgefallenen Kicker kehren in den Kader zurück.

SC Hennen – FC Herdecke-Ende (Sonntag, 15 Uhr, Naturstadion Hennen). Nach der klaren 0:3-Heimpleite gegen Gevelsberg sind die neuntplatzierten Gäste beim Tabellenzwölften auf Wiedergutmachung aus. Die Gastgeber haben mit drei Punkten aus vier Spielen einen durchwachsenen Start hingelegt, der Aufsteiger indes hat bereits drei Zähler mehr auf dem Konto. „Wir müssen wieder über den Kampf ins Spiel kommen, was zuletzt nicht gut geklappt hat“, sagt FC-Trainer Frank Henes. „Wir können nur bei voller Leistungsstärke etwas erreichen.“ Ulf Tinnemeyer wird aufgrund von Knieproblemen voraussichtlich ausfallen, dafür rücken Lukas Balz und Marvin Stratemeyer wieder in den Kader.

TSK Hohenlimburg – VfB Schwelm (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Höing). Der TSK steckt vor der Partie gegen Schwelm in der Ergebniskrise, zuletzt setzte es eine 2:4-Niederlage in Hüingsen. „Ich bin enttäuscht von den letzten Wochen, wir haben viele Tugenden wie die mannschaftliche Geschlossenheit vermissen lassen“, findet TSK-Spielertrainer Jakob Weber deutliche Worte.

„Wir müssen Konzentration und Willen hochhalten“, blickt Weber mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Aufgaben, wo mit Schwelm, Deilinghofen-Sundwig und Gevelsberg Hochkaräter warten. „Gerade die Älteren müssen sich jetzt zusammenraufen und den Rest mitreißen.“ Mit vier Punkten hat Hohenlimburg derzeit nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

FC Wetter – Sinopspor Iserlohn (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Harkortberg).Wetter ist mit zehn Punkten aus fünf Spielen gut in die Saison gestartet, die Formkurve zeigt stetig nach oben. Sinopspor indes ist nach wie vor punktlos. „Wir werden Iserlohn nicht unterschätzen“, hat Wetters Trainer Fadil Salkanovic Respekt vor der gegnerischen Offensive: „Da sind schnelle Leute unterwegs, die viel Torgefahr ausstrahlen.“

Auch wenn Marc Biesemann, Mercan Türkyilmaz und Mohamed Ibrahem weiterhin ausfallen, will Salkanovic die Siegesserie am Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht ausbauen.