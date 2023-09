Hellas/Makedonikos überrollt Ennepetal-Reserve

Hagen. Fußball-Bezirksligist FC Hellas/Makedonikos ließ dem TuS Ennepetal II am Sonntag kaum eine Chance. Der Bericht zum Spiel:

Einen dominanten Auftritt zeigte der FC Hellas/Makedonikos in der Fußball-Bezirksliga und gewann sein Heimspiel gegen den bisherigen punktgleichen Aufsteiger TuS Ennepetal II klar mit 4:1 (2:1). Die Freude über den Führungstreffer von Stylianos Mouratidis in der 21. Minute, der den Ball erst an den Pfosten setzte und dann im Nachsetzen erfolgreich war, hielt jedoch nur drei Minuten. Als die Defensive dann schlecht stand, erzielte Tim Salzmann mit einem Kopfballtreffer den Ausgleich.

Aber Hellas zeigte nach der Niederlage in Lüdenscheid die richtige Reaktion. Dabei präsentierte der FC Hellas Kopfballstärke. Beim 2:1 in der 33. Minute machte es der Mannschaftskapitän Nikolaos Liodis selbst und brachte sein Team per Kopf wieder in Front. Für die Vorentscheidung sorgte Kostantinos Statharas mit dem 3:1 in der 68. Minute - natürlich per Kopf! Juri Marinelli münzte die Überlegenheit der Gastgeber in Kapital um und markierte den 4:1-Endstand in der 72. Minute.

Die Platzherren machten die Räume eng und standen kompakt gegen die personell geschwächten Gäste, die nur zwei Auswechselspieler auf der Bank hatten. Der Aufsteiger wirkte an der Alexanderstraße nicht geschlossen genug, um den konzentrierten und disziplinierten Hausherren an diesem Tag Paroli zu bieten. So erlebte FC-Torhüter Theodoros Kyriakidis in Altenhagen einen relativ ruhigen Nachmittag.

Blick schon aufs nächste Spiel gerichtet

Trainer Christos Sampsonidis änderte nach einer halben Stunde die Taktik und war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden. Er richtet den Blick schon auf das kommende Auswärtsspiel beim Spitzenreiter VfR Sölde: „Wir präsentierten uns heute in der Tat gut und haben vieles richtig gemacht. Wir haben kaum etwas anbrennen lassen, standen sicher und kompakter als zuletzt.“

FC Hellas/Makedonikos: Kyriakidis, Liodis (73. Dzaferovic), Do Espirito, S. Mouratidis (65. Gkousdas), Ioannidis, Statharas, Karantalis, Marinelli, Özalp, Laggies (69. Schattling), Mavroudakis (73. Ortoulidis).

