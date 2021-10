Hellas/Makedonikos Hagen fängt sich zwei Niederlagen ein

Hemer. Fußball-Bezirksligist Hellas/Makedonikos Hagen muss sich erst Hüingsen knapp geschlagen geben, danach setzt es gegen Deilinghofen eine Klatsche.

Es war keine gute Woche für die Bezirksliga-Fußballer von FC Hellas/Makedonikos Hagen: Nachdem die Griechen das Nachholspiel gegen Hüingsen am Donnerstag verloren hatten (2:3), setzte es beim SV Deilinghofen/Sundwig die nächste Pleite: Mit 0:4 (0:1) kam das Team von Trainer Christos Sampsonidis unter die Räder.

Viele Ausfälle und Englische Woche

Die Gäste fanden beim Tabellendritten zu keiner Zeit ins Spiel. „Viele Ausfälle und die Englische Woche waren einfach zu viel für uns“, stellte Sampsonidis fest. „Wir haben gegen Hüingsen zu viele Körner gelassen, die Jungs waren platt.“

So mussten die Griechen bereits vor der Pause mit Jose Santo Do Espirito und Jeff Minutolo gleich zwei Schlüsselspieler auswechseln. Torjäger Salvatore Militano war es, der Deilinghofen/Sundwig in der 17. Spielminute in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Militano schnell auf 2:0 (53.).

SV Deilinghofen/Sundwig hat viel Qualität

Im Anschluss hatten die Gastgeber zunehmend leichtes Spiel, Botan Mermer (60.) und Yahia Bouaich (66.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Man hat schon gesehen, welch hohe Qualität der Gegner in seinen Reihen hat“, so Sampsonidis. Durch die vierte Saisonniederlage rutsch Hellas auf Rang zwölf ab.

Hellas/Makedonikos: Khokhlunov; Zlatinoudis, Melissopoulos, Plagiantsis, Minutolo (44. Liontis), Gkousdas, Santo Do Espirito (32. Moschos), Vasileiou, Ioannidis (71. Kounatidis), Kandalis (67. Bitzionis), Mavroudakis.