Hellas/Makedonikos Hagen: Der Klassenerhalt ist gesichert

Iserlohn. Fußball-Bezirksligist FC Hellas/Makedonikos Hagen fährt beim SSV Kalthof einen Pflichtsieg ein – auch wenn es zunächst nicht danach aussah.

Erfolgreicher Nachmittag für Fußball-Bezirksligist FC Hellas/Makedonikos Hagen: Beim Tabellenschlusslicht SSV Kalthof fuhren die Gäste einen 3:1 (0:1)-Erfolg ein. Nach durchwachsener erster Halbzeit verbesserte sich Hellas im zweiten Durchgang klar, somit „haben wir verdient gewonnen“, fand der Hagener Trainer Christos Sampsonidis. Mit 36 Punkten steht der FC nun auf Rang sieben und hat den Ligaerhalt auch rechnerisch sicher.

Hellas/Makedonikos kontrolliert die zweite Hälfte

In der SSV-Arena brachte Marc Andre Schwab Kalthof zunächst in Führung (37.). Die Gäste kamen engagiert aus der Kabine, schon nach 51 Minuten sorgte Jeff Minutolo mit seinem Treffer für den Ausgleich. Zehn Minuten später hatte Hellas die Partie dann gedreht: Sofoklis Ioannidis ließ das Team von Trainer Christos Sampsonidis zu zweiten Mal jubeln. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte Petros Kandalis dann den Schlusspunkt.

Hellas: Khokhlunov; Zlatinoudis, Liontis (45. Ntontos), Möhrke (77. Kandalis), Liodis, Ioannidis, Germanidis, Darwish (45. Karantasiadis), Mavroudakis, Minutolo (87. Saliglou), Santo Do Espirito.

