Hellas/Makedonikos befördert Herdecke-Ende ans Tabellenende

Herdecke. Der FC Hellas/Makedonikos Hagen bezwingt im Bezirksliga-Derby den FC Herdecke-Ende mit 2:1. Ein Torhüter feiert eine erfolgreiche Premiere.

Während der FC Herdecke-Ende zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Bezirksliga leer ausging, feierte FC Hellas/Makedonikos am Kalheck einen 2:0 (1:0)-Erfolg. Dabei konnte der junge Debütant im Tor der Griechen, Theodoros Kyriakidis, den Kasten sauber halten. Allerdings wurde der Neuzugang vom SV Hohenlimburg 10 auch nicht allzu oft geprüft.

Herdecke „fehlt die letzte Konsequenz“

„Wir betreiben einen großen Aufwand, aber es fehlt die letzte Konsequenz“, sagte Ende-Coach Martin Freitas. Pech hatte Alfred Reichert mit einem Pfostentreffer. „Es war ein zweikampfbetontes Spiel, wobei wir stabil standen. Herdecke versuchte sein Glück oft über lange Bälle zu Bryan Schmidt“, meinte Hellas-Coach Christos Sampsonidis, der die gesperrten Nikolaos Liodis und Konstantinos Statharas ersetzen und die zurückgekehrten Urlauber integrieren musste. Nach dem 0:1 durch Georgios Ntontos (37.) sorgte Alexandros Gkousdas für die Entscheidung (88.). Der FC Ende ist in der Tabelle somit neues Schlusslicht.

Bereits am Donnerstag um 19 Uhr empfängt FC Hellas/Makedonikos im vorgezogenen Spiel an der Alexanderstraße den Aufsteiger SpVg. Hagen 11 II.

FC Herdecke-Ende: Kost, Luta (68. Luta), Marvin Kleinau, Schmidt (68. Maurice Kleinau), Henkler (46. Reichert), Balz, David Wawrzynczok, Daniel Wawrzynczok, Grüterich, Gütschow (63. Lühmann), Meckler;

FC Hellas/Makedonikos: Kyriakidis, Özalp, Tucholski, Ntontos (81. Spyrou), Do Espirito, Gkousdas (90.+1, Dzaferovic), Ioannidis (33. Laggies), Mavroudakis, Karantalis, Marinelli (69. Stylianos Mouratidis), Schattling.

