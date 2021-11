Hasper Fechter qualifizieren sich für die Deutsche Endrunde

Hagen. Bei den diesjährigen NRW-Meisterschaften im Florettfechten in Düren konnten die Sportler des Fecht-Club Haspe ein großes Ausrufezeichen setzen. Zunächst ging es für Etienne Michels, Marian Truskawa und Maximilian Minaew im Einzelwettkampf auf die Fechtbahn.

Hasper Sportler treten zunächst vereinsintern an

Nach überstandenen Vorrunden kam es in der Runde der besten 32 Fechter zunächst zu einem vereinsinternen Duell zwischen Marian Truskawa und Maximilian Minaew, welches Marian trotz zwischenzeitlich fünf Punkten Rückstand am Ende für sich entscheiden konnte. Etienne Michels besiegte in gleicher Runde den Dürener Fechter Niclas Flosdorf mit 15-5. Im Achtelfinale traf Marian auf den 10 Jahre älteren Nationalfechter Dominik Schoppa vom OFC Bonn.

Trotz starker Gegenwehr musste Marian sich mit 15-4 geschlagen geben. Ähnlich erging es Etienne Michels, der ebenfalls im Achtelfinale gegen den Moerser Fechter Nick Lenschow ausschied. Am Ende konnte das Trio im Einzel die Plätze 13 (Michels), 16 (Truskawa) und 17 (Minaew) für sich verbuchen. Im anschließenden Mannschaftwettbewerb griff nun auch Fabio Madeddu mit ins Wettkampfgeschehen ein. Nach Freilos im Achtelfinale ging es für die jüngste Truppe des Wettbewerbs im Viertelfinale zunächst gegen den Gastgeber FC Düren, gegen welchen sie sich am Ende sensationell mit 45-31 durchsetzten.

Im Halbfinale kam es auf ein Zusammentreffen mit den Nationalfechtern vom OFC Bonn. Von Ehrfurcht keine Spur zeigte die jungen Hasper ihre stärkste Turnierleistung. Angespornt von der krassen Außenseiterrolle hielten sie die Begegnung lange offen und konnten zwischenzeitlich sogar eine 19-18 Führung herausfechten, ehe sie sich am Ende mit 27-45 geschlagen geben mussten. Im anschließenden Gefecht trafen die Hasper auf den DFC aus Düsseldorf.

Hasper nehmen Außenseiterrolle an

Auch hier gingen sie mit einer Außenseiterrolle gegen die deutlich älteren und körperlich überlegenen Fechter auf die Planche, sogar die Bonner Fechter ließen es sich nicht nehmen die Hasper zwischenzeitlich anzufeuern. In einem von Beginn an spannenden Kampf mit ständig wechselnden Führungen behielten setzten sich die Düsseldorfer mit 43-45 durch, was für das Team aus Haspe am Ende den vierten Platz bedeutete. Trotz dieser knappen Niederlage qualifiziert sich der Hasper Fecht-Club als bestes Team aus der Region Westfalen für die Deutsche Meisterschaft in Tauberbischofsheim.

