Haspe 70 II: Katastrophale 1. Hälfte macht Coach fassungslos

Werne. Basketball-Oberligist SV Haspe 70 II zeigt blutleeren Auftritt und liegt zur Pause mit 24:62 hinten. Trainer Yannik Springkämper ist verärgert.

Wie man es schafft, seinen Trainer aus der Fassung zu bringen, zeigten die Oberliga-Basketballer des SV Haspe 70 II bei den LippeBaskets Werne. Beim 77:99 (24:62) enttäuschte die Mannschaft von Coach Yannik Springkämper auf ganzer Linie.

Haspe 70 II personell gebeutelt

Erneut musste das Hasper Team auf sechs Spieler verzichten. Obgleich unter diesen Umständen keine Glanzleistung in der Offensive zu erwarten war, hätte wohl niemand der Akteure damit gerechnet, dass man insbesondere in der Verteidigung einen so blutleeren Auftritt abliefern wird. So leisteten die 70er von Beginn an keine Gegenwehr und erlaubte den Baskets freiere Würfe als beim Warm-Up.

Alleine sechs Dreier verwandelten die gut aufgelegten Gastgeber in den Anfangsminuten. Neben einem katastrophalen Verhalten in der Rückwärtsbewegung wurden zudem klar kommunizierte Absprachen in keiner Weise umgesetzt, so dass man bereits zur Pause verdient mit 24:62 hinten lag.

Wagener dreht nach Pause auf

Angeführt von dem Trio Wagener, Neumann und Siewert und einem couragierten Auftritt des U18-Spielers Jarvis Moneke betrieb das Team in der zweiten Halbzeit zwar erfolgreich Schadensbegrenzung – an einen Sieg war jedoch nicht mehr zu denken. „Ich muss ehrlich sagen – ich glaube, ich habe mich in zehn Jahren Coaching noch nie so für einen Auftritt meiner Mannschaft geschämt wie heute. Was die Jungs hier in der ersten Halbzeit geboten haben, war eine Frechheit“, platzte Haspes Trainer Yannik Springkämper nach der Partie der Kragen. „Es geht nicht um die Niederlage an sich, aber die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, will ich nicht mehr sehen.“

Selbst in der zweiten Halbzeit, die die Hasper mit 53:37 gewannen, sei man nicht gut gewesen. Springkämper: „Falls manche Spieler wirklich noch einen ‘Hallo-Wach-Ruf’ gebraucht haben, war das hoffentlich heute Abend.“

Haspe: Rietz (4), Siewert (12), Offermann (2), Kühl (2), Wagener (29), Dikilitas, Neumann (17), Obrebski, Moneke (11).

