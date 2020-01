Handballer trauern um Ex-Torwart des VfL Eintracht Hagen

Die Handballer in Westfalen trauern um Andreas Tesch. Der ehemalige Torhüter des Drittligisten VfL Eintracht Hagen kollabierte nach einem Training bei der Ahlener SG und starb in der Klinik im Alter von nur 31 Jahren. Tesch brach am vergangenen Donnerstag (2. Januar) nach dem Training seines Klubs Ahlener SG in der Kabine aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Er verstarb in Warendorf im Krankenhaus.

Von 2008 bis 2011 bei Eintracht Hagen

„Mit Bestürzung haben wir die tragische Nachricht vom Tod unseres ehemaligen Spielers Andreas Tesch erfahren“, reagierte der VfL Eintracht Hagen, für den Tesch zwischen 2008 und 2011 im Regionalliga-Tor stand, ehe er über den Soester TV und den TV Gladbeck 2015 zur Ahlener SG wechselte. Mit den Münsterländern feierte er ein Jahr später den Aufstieg in die 3. Liga. Am Ende der vergangenen Saison hatte der Schlussmann seine Karriere beendet, um sich seiner Familie und dem Hausbau zu widmen.

Ende 2019, wenige Wochen nach der Geburt seines erstes Kindes, stellte sich Andreas Tesch seinem Klub im Drittliga-Abstiegskampf wieder zur Verfügung. Beim Auswärtsspiel beim VfL Eintracht Hagen in der Krollmann Arena kurz vor Weihnachten saß er erstmals auf der Bank, um seine jungen Torhüterkollegen Sven Kroker und Maurice Behrens zu unterstützen. Nach der ersten Trainingseinheit des neuen Jahres - so eine Erklärung seines Vereins - sei der stolze Familienvater in der Friedrich-Ebert-Halle viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Nicht nur bei den Ahlenern zeigte man sich geschockt. „Mit Andreas Tesch verliert die Ahlener SG einen Freund, einen Handballer, einen Motivator, ein Mitglied“, heißt es in einer Erklärung des Klubs, auch beim VfL Eintracht Hagen - wie bei vielen anderen Handball-Klubs - zeigte man sich tief betroffen: „Die gesamte Eintracht trauert um einen großartigen Handballer und Menschen. Unser tiefes Mitgefühl gilt besonders den Angehörigen und der Familie von Andreas Tesch, seiner Frau und seiner kleinen Tochter, aber auch unseren Sportfreunden der Ahlener SG. Wir denken an euch.“