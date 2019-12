Handballer gehen mit Befreiungsschlag in die Winterpause

Die Stimmung auf der Weihnachtsfeier, die die Handballer der HSG Herdecke/Ende für seine Mitglieder, Unterstützer und Fans ausgerichtet hatte, war ausgelassen. Ein Grund für die gute Laune im Foyer der Bleichsteinhalle, das für den Abend zur Disco umfunktioniert wurde, war der Landesliga-Sieg im Thriller gegen den direkten Konkurrenten aus Dortmund. Die Herdecker standen unter Druck, da sie die vergangenen beiden Spiele verloren hatten.

„Uns war klar, dass das Spiel schwer wird. Es hätte auch anders ausgehen können. Wir haben nicht gut gespielt, aber solche Spiele musst du auch gewinnen“, fasst Stephan Hellwig, Trainer der Herdecker, das Spiel zusammen. Es sah lange so aus, als müsste die Mannschaft die dritte Niederlage in Folge in Kauf nehmen. Borussia Höchsten führte im Prinzip das ganze Spiel, konnte sich aber nicht wirklich absetzen. „Eigentlich muss man nur einmal im Spiel führen: Am Ende“, erklärt Hellwig, der sichtlich erleichtert aus der Kabine kam.

Timm Höntsch macht den Sack zu

Das Spiel entwickelte sich zu einem hitzigen Kampf. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Elf Sekunden vor Schluss griff Trainer Stephan Hellwig dann zu der grünen Karte und nahm beim Spielstand von 30:30 eine Auszeit. Nicht nur bei den Spielern war die Anspannung zu spüren. Auch das Publikum, das schon seit Minuten nicht mehr daran dachte sich hinzusetzen, setze die ganze Hoffnung in den letzten Angriff. „Wenn keiner rauskommt, dann muss ich schießen“, fasst Timm Höntsch die Formel des Last-Minute-Sieges zusammen. Und genau das hatte er getan.

Fünf Sekunden vor Schluss fasste sich Höntsch ein Herz, nahm Anlauf und versenkte denn Ball trocken im Tor der Höchstener. Die Bleichsteinhalle stand Kopf, denn es war klar, dass das den Sieg bedeutete. „Das war heute kein gutes Spiel. Wir haben uns den Sieg dreckig erkämpft. Das war wichtig für uns und für die Stimmung auf der Weihnachtsfeier. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben“, resümierte Matchwinner Höntsch nach dem Spiel. Trainer Hellwig weiß, was er an seinem Rückraumspieler hat: „Timm ist ein wichtiger Faktor in der Mannschaft. Er hat die Erfahrung und die Qualität und übernimmt die Verantwortung, wenn es drauf ankommt.“

Mini-Krise überwunden

Mit dem Sieg können die Spieler und die Verantwortlichen nun mit gutem Gewissen in die Weihnachtszeit gehen. Doch nicht nur für die Bilanz und für die gute Stimmung auf der Feier war der Sieg enorm wichtig. Das Team befand sich in einer schweren Phase. Es wurden zwei Spiele hintereinander gegen direkte Mitkonkurrenten deutlich verloren. Die Mannschaft befand sich somit in einer Art Mini-Krise. „Wir kannten das Gefühl. Auch in der Bezirksliga und in der Kreisliga hatten wir ähnliche Durststrecken und kamen immer gestärkt zurück. Daran haben wir uns erinnert und das hat den Spielern Mut gemacht“, so Hellwig.

Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und nur drei Niederlagen überwintert die HSG Herdecke/Ende im oberen Tabellendrittel, mit Anschluss an die Tabellenspitze. Für die Handballer ist das ein großer Erfolg. Nach dem Doppelaufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga und von dort dann in die Landesliga, hat das Team in der sechsthöchsten Spielklasse fußgefasst.

Starkes Jahr der Herdecker Handballer

„Es ist natürlich super, wenn man sich die Tabelle anschaut. Aber wir sind in erster Linie hier, um auf dem Niveau Erfahrungen zu sammeln. Es spielt eine untergeordnete Rolle, wo wir am Ende stehen werden. Aktuell tut es gut, dass wir weder über Aufstieg noch Abstieg nachdenken müssen. Das nimmt den Druck“, erklärt Trainer Stephan Hellwig. Die beiden letzten Jahre waren sehr anstrengend. In der Bezirksliga musste man zusätzliche Relegationsspiele bestreiten, bevor man dann den Aufstieg in die Landesliga gesichert hatte. „Es ist wichtig, dass wir mit einem Erfolg in die Jahrespause gehen. Wir gehen positiv gestimmt ins nächste Jahr“, berichtet Bodo Sölter, Spielgemeinschaftsleiter der HSG Herdecke/Ende, der auch hervorhebt, dass der Verein aktuell sehr breit aufgestellt sei.

Freuen sich über das starke Jahr der Handballer (v. l.): Klaus Köhler, Stephan Hellwig, Bodo Sölter, Heinz Neuhoff und Werner Kreft. Foto: Jens Pommerenke / AirPictures.de

Es habe sich eine vierte Herrenmannschaft formiert und die Entwicklungen in allen Teams seien gut: „Alle ziehen hier an einem Strang, auch die Arbeit im Vorstand wurde auf viele Schultern verteilt. Das erleichtert vieles“, so Sölter. Auch Werner Kreft, der stellvertretende Spielgemeinschaftsleiter ist zufrieden: „Das Training bei uns hat eine hohe Qualität. Wir haben viele Talente im Verein. Es ist schön, dass sich alles gut entwickelt.“ Beide Vorstände loben die gute Zusammenarbeit mit den Trainern im Verein. Neben dem Sportlichen läuft es auch im Sponsoren-Bereich gut. „Wir konnten starke neue Partner im Sponsoring akquirieren. Wir sind finanziell gut aufgestellt“, freut sich Heinz Neuhoff, in seiner Funktion als Kassenwart im Seniorenbereich.

Die Herdecker Handballer schauen auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. An diese Erfolge möchte man im nächsten Jahr natürlich anknüpfen und trotzdem nicht in zu große Euphorie verfallen. Trainer Stephan Hellwig fasst das so zusammen: „Wir sind stolz auf das Erreichte und backen trotzdem kleine Brötchen“.