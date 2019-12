Handballer aus Wetter gehen mit Vollgas in die Winterpause

Sichtlich erleichtert kam Adam Klein, Trainer der Handballer der HSG Wetter/Grundschöttel, aus der Kabine. Grund für die gute Laune war der Derby-Sieg gegen die Zweitvertretung der HSG Her­decke/Ende, den seine Mannschaft gerade in beachtlicher Art und Weise eingefahren hatte. Mit einem nie gefährdeten 28:20 fiel der Sieg deutlicher aus, als von vielen erwartet.

Die Handballer aus Wetter sicherten sich bereits in der ersten Halbzeit die Führung gegen Herdecke/Ende II. Foto: Lutz Nickel

„Unterm Strich gibt es nichts zu meckern. Wir wussten um die gute Qualität der Herdecker, doch wir haben sie nicht ins Spiel kommen lassen. Gerade in der ersten Halbzeit spielten wir hervorragend. In der zweiten Halbzeit haben wir die hohe Führung dann nur noch verwaltet“, resümierte Klein nach dem Spiel. Donald Böbel, Trainer der Her­decker, hatte nach der Partie gemischte Gefühle: „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, in der zweiten wurde es deutlich besser. Insgesamt aber fehlte die Härte – vor allem in der Abwehr.“

Tempospiel war Garant für den Erfolg

Klein setzt neben den gewöhnlichen Trainingseinheiten auch auf besondere Arten der Teamfindung und Vorbereitung. Vor einigen Wochen besuchte die Mannschaft geschlossen ein Spiel des Drittliga-Teams von Eintracht Hagen. Hier hatte man sich von den Profis viele neue Anreize für das eigene Spiel geholt: „Bei der Partie in Hagen haben wir uns im Speziellen das Tempospiel angeschaut. Meine Jungs konnten sich vor Ort ansehen, wie das schnelle Spiel der Profis funktioniert. Das trainieren wir nun seit einigen Wochen erfolgreich“, so Klein. Das Konzept ist aufgegangen: Während Klein vor dem Spiel noch vor der Schnelligkeit der Herdecker warnte, waren es in erster Linie die Wet­teraner, die mit ihrem Tempospiel viele Tore erzielten.

Besonderes Spiel gegen Ex-Club

Nach dem Sieg gegen Herdecke setzt sich die Mannschaft im Spitzenquartett der Tabelle fest. Doch darauf ruht sich das Team nicht aus. Der Blick ist längst auf das nächste Spiel gerichtet. Nach der Winterpause geht es für die Truppe von Adam Klein aber nicht nur gegen den direkten Mitkonkurrenten, sondern auch gegen seinen langjährigen Ex-Club. Für Klein wird diese Partie also in doppelter Hinsicht eine besondere. Der wetteraner Trainer hat bei der TS Selbecke viele Jahre sowohl als aktiver Spieler als auch die letzten fünf Jahre als Trainer verbracht.

„Für mich persönlich wird das ein besonderes Spiel. Selbecke ist für mich ein wichtiger Verein. So viele Jahre meines Lebens habe ich dort gewirkt. Ich kenne den Verein sehr gut“, so der Übungsleiter, der erst kurz vor der Saison zur HSG Wetter/Grundschöttel gewechselt war. Doch nicht nur emotional wird es für Klein und seine Mannschaft ein harter Brocken: „Gegen Selbecke würde ich gerne gewinnen. Die Mannschaft hat sich aber enorm verstärkt und ist besser einzuschätzen. Das wird ein schweres Spiel. Die Favoritenrolle gebe ich gerne nach Hagen.“

Positives Fazit vor Winterpause

Die HSG Wetter/Grundschöttel kann mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Das Ziel, möglichst lange oben mitzuspielen, wurde bis jetzt voll erfüllt. Dabei standen die Vorzeichen vor der Saison nicht besonders gut. Einige Leistungsträger hatten die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bezirksliga verlassen. Trainer Klein kam erst kurz vor Saisonbeginn nach Wetter und formte aus den gebliebenen Spielern der ersten und zweiten Mannschaft eine schlagfertige Truppe.

Jetzt überwintert das Team nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer und schielt schon langsam wieder Richtung Bezirksliga. Auch deswegen ist das Spiel gegen TS Selbecke enorm wichtig. Wenn die HSG gewinnt, kann sie Tabellenführer werden und den direkten Konkurrenten auf Abstand halten. Doch Klein mahnt zur Zurückhaltung: „Die Saison ist noch lang, und die Liga ist stärker als die vergangenen Jahre. Es gibt mindestens vier, wenn nicht fünf Mannschaften, die um den Aufstieg spielen werden.“

Doch nicht zuletzt wegen des anhaltenden Erfolges ist man in Wetter sehr motiviert und freut sich auf die nächsten Spiele. Deswegen sieht die Mannschaft auch von einer klassischen Winterpause ab. Die vier Wochen bis zum nächsten Saisonspiel werden durchgehend für Training und Testspiele genutzt. Das Team aus Wetter will auf jeden Fall top vorbereitet in das nächste Jahr gehen und an dem Erfolg festhalten.