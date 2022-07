Handball in der Eishalle mit Beachflair: Eintracht Hagen hat etwas Besonderes vor

Hagen. Die 2. Handball-Bundesliga gibt den Spielplan bekannt. VfL Eintracht Hagen startet am 2. September. Das Highlight steht aber am Saisonende an.

Nur noch rund sechs Wochen, bis es endlich wieder losgeht: Die 2. Handball-Bundesliga hat den Spielplan für die Saison 2022/23 am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Am Freitag, 2. September, beginnt der VfL Eintracht Hagen die Spielzeit gegen Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke. Ihr erstes Auswärtsspiel bestreiten die Grün-Gelben am 11. September beim Dessau-Rosslauer HV 06, ehe das zweite Heimspiel mit dem Vorjahresdritten ThSV Eisenach gleich den nächsten Hochkaräter bereithält.

Eintracht spielt an Weihnachten

Die erste Heimpartie gegen den Bundesliga-Absteiger ist eine von insgesamt elf Heimspielen an einem Freitagabend. Jeweils drei Partien in eigener Halle finden sonntags bzw. mittwochs statt, hinzu kommt das „Weihnachtsspiel“ gegen HBW Balingen-Weilstetten am Montag, 26. Dezember.

„Das ist schon ein knackiger Start. Erst gegen den absoluten Top-Favoriten, dann in Dessau, wo uns in der letzten Saison Grenzen aufgezeigt worden sind und dann gegen den Tabellendritten“, blickt Eintracht-Cheftrainer Stefan Neff auf eine neue Saison voller Höhepunkte. „Ich freue mich besonders, dass wir das Weihnachtsspiel diesmal in eigener Halle haben und nicht wieder weit fahren müssen. Letztlich ist es aber wie immer: Wir müssen gegen jede Mannschaft zweimal spielen, wann – das ist im Endeffekt egal. Es geht darum, dass man sofort bereit ist für die erste Standortbestimmung.“

Die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga beginnt für die Grün-Gelben mit dem Auswärtsspiel am TuS N-Nettelstedt am Samstag, 11. Februar, Saisonkehraus ist am Mittwoch, 7. Juni, gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Am nächsten Tag ist Feiertag (Fronleichnam) – es bleibt also Zeit für die Saisonabschlussparty.

Ein ganz besonderes Highlight steht für die Eintracht am Saisonende an: Für das Heimspiel gegen den TV Hüttenberg (12. Mai 2023) ist ein Wechsel der Location geplant. Das „Summergame“ mit großer Beachparty soll in der Eissporthalle am Seilersee in Iserlohn stattfinden, wo normalerweise die Iserlohn Roosters ihre Heimspiele vor beeindruckender Kulisse austragen. Beim „Summergame“ geht es für die Eintracht gegen den TV Hüttenberg in einer außergewöhnlichen Atmosphäre um Zweitliga-Punkte. Die Eissporthalle am Seilersee fasst 4967 Zuschauer.

Eine große Beachparty vor der Halle könnte diesen außergewöhnlichen Handball-Abend abrunden. Die Planungsgespräche zu diesem Event befinden sich in weit fortgeschrittenem Stadium, teilte die Eintracht am Dienstag mit.

