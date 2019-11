Hagens Kicker sollen sich an der Konsole messen

Den Hagener Fußballclubs geht der Nachwuchs aus. Darüber haben wir im Juli berichtet. Als Gründe wurden seitens des Kreises verschiedene genannt. Zum einen fehlt Kindern aus schulischen Gründen die Zeit und Eltern sind nicht mehr genug involviert. Ein anderer Punkt sind die Medien. Noch präziser: das „Zocken“ an der Playstation und am Computer, kurz „eSports“ genannt. Aus Letzterem möchte der Fußball und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) zukünftig Kapital schlagen.

„70 Prozent der 16- bis 27-Jährigen betreiben eSports. Das ist ein Trend, den niemand aufhalten kann“, sagt Kim Weidig, beim FLVW für Vereinsentwicklung zuständig, bei der eSports-Infoveranstaltung des Fußballkreises Hagen. Der FLVW möchte eSports, speziell die Fußballsimulation FIFA, sukzessive in den Verband und die Vereine integrieren. „Die Jugend zockt, das können wir nicht aufhalten. Also müssen wir das nutzen“, so Weidig.

Fußballvereine „müssen etwas tun, um zu überleben. Die meisten haben Probleme und verlieren Einnahmen dadurch.“ Eine weitere Beobachtung seitens der Vereine sei, dass Jugendliche zum Training und zu den Spielen zum Sportplatz kommen, danach aber direkt wieder nach Hause gehen. Unter anderem, um dann lieber auf der Couch FIFA oder sonstiges zu spielen. „Wir wollen das Vereinsleben wieder attraktiv machen und mit FIFA in den Vereinen die Vereinskultur fördern“, lautet daher die Marschroute von Kim Weidig.

FLVW stellt das Equipment

Wie stellt sich der FLVW das vor? Kurzfristig hat der FLVW die „Vereinstour“ ins Leben gerufen. Fußballvereine können nach Terminabsprache FIFA-Turniere ausrichten, für Mitglieder des Vereins, aber unbedingt auch über die Vereinsgrenzen hinaus. Der FLVW stellt den Vereinen für diese Turniere jeweils zehn TV-Bildschirme, zehn Play-Stations mit Controllern und FIFA-Spielen. Die Turniere finden offline statt, sind also für jeden Verein ohne Internetanschluss umsetzbar. „Die Konsolen und Spiele werden von uns vorher geupdated. Gespielt wird im Anstoß-Modus, alle Mannschaften sind gleich stark“, kommentiert Weidig.

Das erste Vereinsturnier fand Anfang November in Bottrop statt. Alle Sieger dieser Turniere werden hinterher zu einem großen Live-Finale in Kaiserau eingeladen. Die Turniere seien aber nicht nur auf die Jugend beschränkt, auch Erwachsene sollen mitmachen. „Das Ziel ist, dass die Jugend wieder ins Vereinsheim kommt. Mit solchen Turnieren können wir junges Ehrenamt fördern. Bei FIFA sagen mehr junge Leute, dass sie mit anpacken und so etwas in die Hand nehmen“, erklärt Kim Weidig.

Unter www.flvw-esports.de hat der FLVW bereits eine Online-Plattform ins Leben gerufen, auf der sich FIFA-Spieler anmelden und mit ihrem Verein verlinken können. Dort können Spieler bereits jetzt schon an Online-Turnieren teilnehmen, die der FLVW mit kleinen Preisen dotiert, wie „Coins“ für den Modus „FIFA Ultimate Team.“ FIFA-Spieler für ihren Verein Turniere austragen. Ab Januar startet der FLVW die „e-Club-Championship“ Serie, bei der genau das der Fall sein wird. Für alle Kreise soll es Turniere geben, die dann zu einer großen Westfalenmeisterschaft führen. Langfristig soll es einen ePokal des DFB auf Deutscher Ebene geben.

Kopfballpendel oder Playstation

Der FLVW möchte langfristig auch dahin, dass es auf Kreis- und Verbandsebene Ligensysteme mit einem kontinuierlichen Wettbewerb gibt, bei dem sich Vereinsmitglieder im Vereinsheim treffen und zusammen vor großen TV-Geräten gegen andere Vereine FIFA-Partien austragen. „Natürlich müssen die Vereine da mitmachen und bestenfalls die Vereinsheime mit dem nötigen Equipment ausstatten“, so Kim Weidig. „Ob wir für teures Geld ein Kopfballpendel kaufen, das kaum benutzt wird, oder mal 400 Euro für Play-Station oder Controller ausgeben, macht auch keinen Unterschied“, kommentierte ein Vereinsvertreter aus Breckerfeld.

„Keiner hört mit Fußball auf, wenn er FIFA spielt“, sagte Kim Weidig. Aber Jugendliche, die alleine zu Hause vor sich hin zocken, würden so eventuell eher den Weg in einen Verein finden. Freitags nach dem Training könne man „die Jugendlichen im Vereinsheim halten, bevor jeder seinen eigenen Weg nach Hause“ ginge.