Hagener THG baut Basketballfeld in Namibia

„THG goes Namibia“ heißt es in der nächsten Woche zum fünften Mal. Und diesmal hat der Schüleraustausch des Theodor-Heuss-Gymnasiums stark sportlichen Fokus. Die 20 Schülerinnen und Schüler, die am nächsten Dienstag in den Südwesten Afrikas reisen, weihen dort bei einer Partnerschule eine Basketballanlage ein, die durch Spendenaktionen in Hagen finanziert worden ist, und bringen weiteres Sport-Equipment mit. Und sie freuen sich auf zwei Wochen in einer ganz anderen Welt. „Das wird eine unglaubliche Reise, die wir nicht vergessen werden“, ist Neuntklässlerin Maya Backhove überzeugt.

Eigentlich steht am 9. Februar ein nicht unwichtiges Basketball-Spiel für Sebastian Orthen an. Seine Phoenix Hagen Youngsters, bei denen er zu den Leistungsträgern zählt, empfangen die Young Rasta Dragons aus Quakenbrück, es geht um den Gruppensieg in der Jugend-Bundesliga. Es kann gut sein, dass auch Sebastian Orthen an diesem Tag einen Basketball in Händen hält - dann allerdings zehn Flugstunden entfernt von Hagen. Mit der THG-Reisegruppe installiert der Zehntklässler dann an der St. Barnabas Primory School im Township Katutara eine Outdoor-Basketballanlage. „Wir bringen die Körbe an, grenzen die Spielfelder ab“, erklärt Mitschüler Julius Rüger, während Sebastian Orthen hinzufügt: „Und wir werden ein Turnier mit den Kindern dort veranstalten, um die Anlage einzuweihen.“

Möglich wird dies durch Spendengelder, die durch die Namibia-AG des Gymnasiums am Höing gesammelt worden sind. „Körbe für Namibia“ hieß die Aktion, bei der die THG-Schüler mithilfe von Hauptsponsor Edelstähle Vogelsang in der Halbzeit eines Heimspiels von Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen sammelten, auch ein Sponsorenlauf im Ischelandstadion wurde veranstaltet. Insgesamt 3000 Euro kamen so zusammen, die in die Basketball-Anlage in der Förderschule investiert werden. Zudem übernimmt das THG ein Stipendium für einen hilfsbedürftigen Jungen für die Basketball Artist School (BAS) - eine nachmittägliche Freizeiteinrichtung im Township, die Hausaufgaben-Betreuung, das Schulen von Lebenskompetenzen, Mittagessen und Basketballtraining vereint.

Gegenbesuch im Jahr 2021

Die St. Barnabas Primary School, an der das THG so hilft, ist eine von zwei Partnerschulen in Namibia. Der Schüleraustausch – nach zwei Tagen der Gewöhnung an Land und Tierwelt in einem Bush-Camp – findet mit dem Windhoek Private Gymnasium statt. Eine Woche sind die jungen Hagener in ihren Gastfamilien, die namibischen Austauschschüler haben sie via WhatsApp bereits kennengelernt. Sie begleiten sie in ihre privilegierte Schule in der Hauptstadt und zu für sie neuen Sporterfahrungen. „Mein Austauschschüler spielt Rugby und Cricket“, weiß etwa Sebastian Orthen, der sich mit den anderen Neunt- und Zehntklässlern in der Namibia AG auf die Reise vorbereitet hat. Sie alle wissen so um die gravierenden sozialen Unterschiede in dem afrikanischen Land, die sie vor allem beim sozialen Tag an der Förderschule im Armenviertel Windhoeks – bereits 2015 durch den Bau einer neuen Küche vom THG unterstützt - erfahren werden. „Man sieht dort die krassen Unterschiede zwischen zwei Welten, zwischen Arm und Reich“, davon geht Maya Backhove aus, ein Ziel ihrer Reise sei so, „den Menschen dort zu helfen“.

Das können sie dank der Vorarbeit der vorangegangenen Namibia AG, die die Spendenaktionen initiiert hat. Für die aktuelle THG-Generation steht nach der durch Abstecher nach Swakopmund und in die Namib-Wüste abgerundeten Reise die Vorbereitung des Gegenbesuchs an. Stets in ungeraden Jahren, diesmal also 2021, kommen die namibischen Gymnasiasten zum Austausch nach Hagen. Die aktuelle THG-AG muss auf Sponsorensuche gehen und ein Event planen, damit auch die 2022er-Klasse in Namibia helfen kann. Lehrer Tobit Schneider, der die Schüler gemeinsam mit Nicola Regener-Tegethoff begleitet: „Das soll ja keine einmalige Veranstaltung sondern nachhaltig sein.“