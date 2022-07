Hagener Radsportler Tobias Müller schafft einen Meilenstein

Anadia. Die BDR-Junioren um den Hagener Tobias Müller haben bei der Europameisterschaft in Anadia die Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung geholt.

Stolz stellt er sich vor das Siegertreppchen, legt die Arme um seine Mitstreiter und lächelt in die Kamera: Der Hagener Radsportler Tobias Müller hat bei den U19-Europameisterschaften im portugiesischen Anadia seine erste Medaille geholt - und damit sein erstes internationales Edelmetall überhaupt.

In der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung fuhr er mit dem deutschen Quartett zu Silber. Trotz der Niederlage zeigte sich Tobias Müller mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Wir haben Gold nicht verloren, sondern Silber gewonnen“, sagte der 18-Jährige.

Italien in der Favoritenrolle

Das deutsche Team – bestehend aus Müller, Ben-Felix Jochum, Jasper Schröder, Bruno Kessler beziehungsweise Leon Arenz – hatte sich in der Vorrunde mit der zweitschnellsten von 4:04,717 Minuten souverän für das Verfolgungsturnier qualifiziert. Schneller war nur Italien (4:00,629). Im Halbfinale gegen Großbritannien zeigten Müller und Co. wieder eine starke Leistung, steigerten sich sogar auf 4:03,189 Minuten, und kamen damit ins Finale um den EM-Titel. Dort trafen sie auf die italienische Mannschaft, die aufgrund ihrer Vorleistungen in der Favoritenrolle war.

Der Finallauf verlief äußerst spannend. Das deutsche Team, das Müller als Anfahrer, der den Vierer auf Schwung bringt, einsetzte, und Italien lagen lange Zeit nahezu gleichauf – bis zur Hälfte mit leichtem Vorteil für das Team des Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Am Ende hatten die Italiener aber die größeren Kraftreserven und setzte sich mit einer sehr starken Zeit von 3:59,703 Minuten gegen das deutsche Quartett (4:03,641) durch.

Jeder hatte seinen Anteil

„Ich bin megastolz auf die Medaille. Ich hatte zwar vor der EM darauf spekuliert, aber wenn man sie dann tatsächlich um den Hals hängen hat, ist natürlich ein tolles Gefühl“, zeigte sich Müller überaus zufrieden und lobte sein Team: „Wir haben als Mannschaft super harmoniert und jeder hat seinen Anteil an der Medaille.“

