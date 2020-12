Hagener Nils Kissner (22) in Pro7-Show „Teddy gönnt dir“

Der Fußballtrainer Nils Kissner (22) aus Hagen ist am Donnerstagabend in der neuen Wettkampf-Show „Teddy gönnt dir!“ des Senders „ Pro7 “ zu sehen. Zehn Kandidaten treten dabei in Einzel-Wettkämpfen gegen den bekannten Entertainer und Comedian Teddy Teclebrhan an – und können bei den Spielen jeweils 1000 Euro gewinnen. Bei der Premierenshow am 3. Dezember ist der gebürtige Hagener Nils Kissner auf dem TV-Bildschirm in Aktion zu sehen.

Der 22-Jährige war langjähriger Co-Trainer in der F-, D-, und letztlich C1-Jugend bei der SpVg. Hagen 11 . In diesem Sommer wechselte er dann nach Iserlohn zum SC Hennen , wo er nun die Jugendmannschaft für ihre Fußball-Begegnungen fit macht.

Plan: Hälfte des Gewinns spenden

„Coronabedingt fallen die Trainingseinheiten momentan alle aus. Dass diese Einheiten wegfallen, ist für Spieler und Trainer gleichermaßen schwierig“, erklärt Nils Kissner. Unter anderem deswegen habe er sich dann als Teilnehmer für die neue TV-Show beworben. „Denn die Hälfte des Gewinns würde ich zwar zur Seite legen und sparen. Die andere Hälfte würde ich aber gerne an einen Fußballverein spenden“, sagt der 22-Jährige.

In zehn Spielrunden pro Folge spielt Teddy in der neuen Show gegen Kandidaten aus dem Publikum und fordert sie heraus. Entscheidet der Kandidat das Duell für sich, darf er sich über mindestens 1000 Euro freuen. Gewinnt Teddy das Spiel, wandert das Geld in den Jackpot für das nächste Spiel gegen den nächsten Kandidaten. „Die Leute vor Ort waren echt cool. Natürlich lief alles unter den geltenden Corona-Hygiene-Regeln“, betont Nils Kissner. So hätten alle Teilnehmer während des gesamten Drehs mindestens zwei Meter Abstand zueinander gehabt. „Und vor der Teilnahme musste ich einen Coronatest machen“, erinnert sich Kissner.

Obwohl er häufiger bei solchen TV-Shows im Publikum sitze, und dementsprechend die Abläufe kennt, war diese Produktion für ihn Neuland: „Man ist schon aufgeregt, wenn man dann auf einmal selbst vor der Kamera steht… und dann auch noch in einem Wettkampf. Da ist man natürlich doppelt nervös“, so der Hagener. „Mir geht es in erster Linie nicht um das Geld, oder ums Gewinnen. Ich wollte einfach mal testen, ob ich das schaffe.“

Jahrelang im Hagener Fußball aktiv

Die finale Entscheidung, an welchen Verein der Gewinn dann am Ende gehen soll, hat der 22-Jährige noch nicht getroffen. Denn theoretisch kämen gleich mehrere Vereine in Frage: Jahrelang war Kissner selbst im Hagener Fußball aktiv und fischte die Bälle für den SC Berchum/Garenfeld aus dem Netz. „Als ich dann meine Ausbildung

Teddy Teclebhran ist Gastgeber der Show „Teddy gönnt dir“. Foto: Steffen Z. Wolff / ProSieben

zum Bäcker bei der Vollkornbäckerei Niemand in Hagen begonnen habe, hatte ich leider bedingt durch meine Arbeitszeiten keine Zeit mehr, selbst aktiv zu spielen“, erinnert sich der Hagener, der seine Ausbildung in der Volmestadt absolvierte und mittlerweile in einer Wuppertaler Filiale arbeitet.

Aber der Fußball ließ ihn nie los. „Jetzt als Trainer zu arbeiten und Erfahrungen bei verschiedenen Vereinen zu sammeln ist cool. Es macht Spaß, die Entwicklung der Spieler zu sehen – sowohl im Spiel als auch in der Persönlichkeit.“

Das ist das Prinzip von „Teddy gönnt dir“

Bei „Teddy gönnt dir“ soll laut Pro7 kein Kandidat als Verlierer aus der Sendung gehen. Vorab wählt der Gastgeber Kandidaten für insgesamt zehn Spielrunden aus dem Publikum aus, die gegen ihn antreten müssen. Gewinnt der Kandidat eine Runde, winken ihm 1000 Euro. Siegt Teddy hingegen, geht das Geld in den Jackpot. Das Besondere an der Show: Der Moderator gibt sich weniger ehrgeizig, dafür umso humorvoller und räumt seinen Kandidaten somit gute Siegchancen ein – daher auch der Name „Teddy gönnt dir“.

Wie sich der Hagener Nils Kissner geschlagen hat, will er natürlich noch nicht verraten. „Ich sage nur so viel: Es war super lustig und eine echt tolle Erfahrung“, schmunzelt Kissner, „das Team war toll und Teddy war echt cool drauf. Aber davon können sich die Zuschauer dann ja selbst überzeugen.“

+++ Info +++

Die Show „Teddy gönnt dir!“ ist am Donnerstag, 3. Dezember, und am darauffolgenden Donnerstag, 10. Dezember, auf ProSieben jeweils um 20.15 Uhr zu sehen.

Zudem kann die Sendung zeitgleich auf dem Streaming-Dienst Joyn verfolgt werden. Dort können die Ausgaben auch nach der Ausstrahlung als Wiederholung abgerufen werden. Die Streaming-Plattform kann generell kostenlos genutzt werden. Ein Premiumabo mit besserer Qualität kostet laut Joyn 6,99 Euro im Monat.