Hagener Kreispokal: FC Bosna wird Favoritenrolle gerecht

Hagen. Fußball-Kreispokal, erste Runde: Hagen United wird für Kampf nicht belohnt und unterliegt FC Bosna. Gevelsberg-Vogelsang fertigt TuS Esborn ab.

In der Auftaktpartie der ersten Runde des Hagener Kreispokals setzte sich der FC Bosna Hagen mit 3:1 gegen Hagen United durch. Das zweite Duell zwischen TuS Esborn und FC Gevelsberg-Vogelsang war lange ausgeglichen, bis die Gäste innerhalb von nur 23 Minuten vier Tore schossen und in die zweite Pokalrunde einzogen.

Hagen United - FC Bosna Hagen 1:3 (0:1). Auf der Wehringhauser Asche dauerte es im Duell zwischen den beiden B-Kreisligisten bis zur 37. Minute, bis Bosna einen Fehlpass der Gastgeber ausnutzte und in Person von Dennis Ostrakovic in Führung ging. Die „Pöhler“ verteidigten bis dahin leidenschaftlich und hatten zwei Torchancen durch Torjäger Marcel „Büffel“ Knoblich per Kopf und Kapitän Michael Szaszowski aus der Distanz. Beide scheiterten nur knapp. Auch in der zweiten Halbzeit lieferten die Waldlust-Kicker einen Kampf, aber Bosna war effizienter. Antonio Granato erhöhte in der 53. Minute auf 2:0.

Dennoch glaubten die United-Kicker an sich und die Wende, und in der 86. Minute wurden sie schließlich für ihre Mühen belohnt. Knoblich brachte einen Handelfmeter sicher im Tor unter. United rannte und ackerte weiter, um sich noch ins Elfmeterschießen zu retten. Doch die Gastgeber öffneten ihre Defensivreihen und standen hoch, was Bosna-Kicker Elia Maurici in der 90. Minute zum alles entscheidenden 3:1 für Bosna ausnutzte.

„Wir haben alles versucht, um in die nächste Pokalrunde einzuziehen, daher kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Die Einstellung hat gestimmt - Fehler passieren“, sagte United-Kapitän Michael Szaszowski nach dem Ausscheiden. André Sänger, erster Vorsitzender der Waldlust-Kicker, machte der Mannschaft nach einer kämpferisch starken Leistung Mut: „Die Jungs haben alles reingeworfen und ein klasse Pokalspiel geboten. Es sollte am Ende nicht sein. Wir gratulieren Bosna zum Weiterkommen.“

TuS Esborn - FC Gevelsberg-Vogelsang 0:4 (0:0). Nach vielen vergebenen Chancen platzte bei den Gästen ab der 63. der Knoten. Lukas Henning (63.), Harun Babayigit (66.), Nils Schäufele (78.) und Mikel Blanke (86.) erzielten die Tore für Gevelsberg.

