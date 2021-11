Hagener Fußballtrainer Joseph Laumann übernimmt FC Barnsley

Barnsley/Hagen. Der kriselnde englische Zweitligist FC Barnsley entlässt seinen Trainer Markus Schopp und setzt vorübergehend auf den Hagener Joseph Laumann.

Der Hagener Fußballtrainer Joseph Laumann (38) hat interimsmäßig den FC Barnsley übernommen, nachdem sich der englische Zweitligist am Montag von Chefcoach Markus Schopp trennte.

FC Barnsley spielt miserable Saison

Nur ein Sieg aus 15 Spielen, zuletzt sieben Niederlagen in Folge: Der FC Barnsley spielt eine miserable Saison und steckt am Tabellenende der „Championship“ fest. Der Traditionsklub zog die Konsequenzen und entließ den österreichischen Trainer Schopp, der erst vor 125 Tagen übernommen hatte. Schopp folgte auf Valérien Ismaël, der in seiner ersten Saison mit Barnsley beinahe aufstieg.

Allerdings wurde der Vertrag mit dem Erfolgstrainer vorzeitig aufgelöst, weil dieser ein Angebot des Premier-League-Absteigers West Brom Albion annahm. Valérien Ismaël war es, der Joseph Laumann im Herbst 2020 in seinen Trainingsstab beorderte. „England ist für Fußballer immer ein Traum. Als Spieler bekam ich die Chance leider nicht, dafür jetzt als Trainer. Als ich das Angebot bekam, wusste ich: Das musst du einfach machen“, sagte „Jo“ Laumann damals unserer Zeitung.

FC Barnsley sucht neuen Coach

Am Mittwoch wird der Hagener Trainer sein Debüt als Chefcoach in der zweithöchsten englischen Spielklasse geben. Um 19.30 Uhr spielen die „Tykes“ gegen den Tabellen-15. Derby County. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass Laumann noch lange Cheftrainer bleiben wird. „Ich möchte, dass die Unterstützer wissen, dass der Prozess zur Suche nach einem geeigneten Ersatz läuft“, wurde CEO Khaled El-Ahmad in einer Pressemitteilung des FC Barnsley zitiert.

