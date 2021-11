Hagener David Beckmann testet für das Mercedes-Team

Le Castellet. Formel-2-Fahrer David Beckmann ist in der DTM als Testfahrer unterwegs. Der 20-Jährige wirft aber auch schon einen Blick auf die kommenden Saison

Normalerweise ist David Beckmann in der Formel 2 zu Hause. Doch nun tauschte der 21-jährige Hagener Rennfahrer die Autos und ging beim DTM-Young-Driver-Test der AMG-Mercedes-Teams in Le Castellet in Frankreich an den Start.

Hagener startet mit Formel-2-Konkurrenten

Gemeinsam mit seinen Formel-2-Konkurrenten Lirim Zendeli und dem britischen Piloten Jake Hughes sowie David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, testete Beckmann die aktuellen GT3-Rennwagen der DTM – und zeigte sich dabei entspannt. „David Beckmann ist sehr locker drangegangen und wollte das einfach mal auf sich zukommen lassen, während sich ein David Schumacher oder ein Jake Hughes schon sehr akribisch und auch mental mit dem Thema beschäftigt haben - und da einfach mehr die Arbeiter sind“, berichtete Ulrich Fritz, Geschäftsführer des Haupt Racing Teams. Dabei überzeugten alle vier Nachwuchsfahrer mit guten Zeiten: „Die sind mehr oder weniger an den Zeiten der Referenzfahrer dran“, lobte Fritz.

Finanzielle Belastungen sind hoch

In der Formel 2 steht am 5. Dezember das nächste Rennen in Saudi-Arabien an. David Beckmann, der nach seinem Ausscheiden beim Charouz Racing Team für Campos antritt, äußerte sich zuletzt kritisch über die hohen finanziellen Belastungen, die an den Motorsport geknüpft sind.

Diese wurden auch dem zweiten deutschen Fahrer, Lirim Zendeli zum Verhängnis: Der Bochumer musste seinen Vertrag mit MP Motorsport auflösen und wird nicht mehr an den beiden letzten Rennen der Saison teilnehmen. „Ich habe leider traurige Nachrichten: Ich steige vorzeitig aus“, schreibt Zendeli in den sozialen Medien. „Ich werde die Formel-2-Saison aus finanziellen Gründen nicht weiter bestreiten können. Die Pandemie hat mein sehr schmales Budget noch kleiner gemacht.“

Preisgünstige Saison

In diesem Jahr handelt es sich um „eine der preisgünstigsten Saisons der Formel 2“, wie Beckmann gegenüber Motorsport-Total sagte. Grund dafür sei unter anderem das überarbeitete Rennformat der Nachwuchsserie: Anstelle von zwölf Wochenenden sind es dieses Mal nur acht.

XXL-Saison geplant

Nächstes Jahr wird es hingegen ein XXL-Format mit 14 Rennen - zu viele, findet Beckmann „Ich fand das eigentlich ganz gut und habe mich auch bei der Formel 2 dazu geäußert, dass ich das gut fand. 14 Rennen dürften für viele Fahrer schwierig werden, finanziell hinzubekommen“, meint Beckmann. Wie es für den Hagener weitergeht, lässt es bisher noch offen - die Gespräche würden weiterhin laufen.

