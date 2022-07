Hagener bei den World Games: Der Kampf um den Gruppensieg

Birmingham. Bei den World Games in Birmingham/Alabama geht es für die Hagener Faustballer um den Gruppensieg. So lief ihr Spiel.

Bei den World Games 2022 im US-amerikanischen Birmingham/Alabama sind auch drei Hagener vertreten: Die Faustballspieler Ole Schachtsiek und Philip Hofmann sowie Mannschaftsarzt Andreas Schmitz – beim TSV Hagen 1860 ist er Coach – kämpfen mit der Nationalmannschaft um die Titelverteidigung. Heute berichtet Philip Hofmann vom souveränen Gruppensieg der deutschen Mannschaft, welcher durch einen 3:0-Sieg klar gemacht wurde:

„Gestern hatten wir unser zweites Spiel gegen die Schweiz, da ging es auch schon um den Gruppensieg. Bis auf den ersten Satz konnten wir das Spiel auch souverän für uns entscheiden. Ole und ich hatten auch unsere Einsätze. Nach dem Spiel stand Freizeit auf dem Plan. Wir haben wir uns andere Sportarten angeschaut, es sind ja neue deutsche Nationalmannschaften aufs Gelände gekommen. Am Abend haben wir uns das Spiel der deutschen Frauen gegen Brasilien angeschaut und sie unterstützt – es hat zwar letztlich nicht geholfen, aber das wird schon...“

Von Tanzsport bis Lacrosse, Tauziehen und Kanu Polo: Die World Games sind die größte und wichtigste Bühne, die die Athleten und Athletinnen des nicht-olympischen Sports erreichen können. Sie werden alle vier Jahre ausgetragen. In diesem Jahr finden sie vom 7. bis zum 17. Juli in Birmingham, Alabama (USA) statt. Die 254 deutschen Athleten des Team „D World Games“ werden sich bis zum 17. Juli mit mehr als 3600 Sportlern aus über 100 Nationen in zahlreichen, spannenden Wettkämpfen messen. Sollten es die Faustballer bis in das Finale schaffen, wird dieses live auf Sport1 übertragen.

