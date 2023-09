Hagen: Wie unser Kommentator den Derby-Live-Stream erlebte

Johannes Hülstrung hat das Hagener Stadtderby kommentiert. Der Kommentator feierte damit sein Debüt in der Landesliga. Viele Hagener kennen seine Stimme aber bereits aus Spielen vom Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen.

Hagen. Johannes Hülstrung hat für die WP das Landesliga-Derby Hohenlimburg 10 und Hagen 11 kommentiert. Im Gespräch schildert er seine Eindrücke dazu:

Johannes Hülstrung, normalerweise bei Phoenix Hagen zu hören, kommentierte das Landesliga-Derby zwischen dem SV Hohenlimburg 1910 und der SpVg. Hagen 1911 im WP-Livestream. Wir sprachen mit ihm über seinen ersten Landesliga-Einsatz.

1. Herr Hülstrung, wie war es, das Landesliga-Derby zu kommentieren?

Mir hat das Kommentieren viel Spaß gemacht. Für mich als Hagener und gebürtigen Hohenlimburger war es in doppelter Hinsicht ein echtes Heimspiel. So ein Stadtderby ist immer etwas Besonderes. Unterhaltsam war das Spiel ebenfalls, wenn auch überraschend einseitig.

2. Wie fielen die Reaktionen auf den Stream aus?

Beschwerden habe ich zumindest keine gehört (lacht). Technisch hat alles reibungslos geklappt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren Kameramann Peter Dicksen. Das Interesse am Livestream des Stadtderbys war groß. Das habe ich auch auf der Tribüne gemerkt, wo ich von vielen Zuschauern angesprochen wurde. Die meisten wollten sich das Spiel im Nachhinein noch mal anschauen.

3. Was waren die größten Unterschiede zwischen Landes- und Regionalliga?

Der Produktionsstandard war mit dem in der Regionalliga West vergleichbar: eine manuell geführte Kamera, das Scoreboard, Wiederholungen der besten Szenen. Die sportlichen Unterschiede liegen auf der Hand. Dafür war die Atmosphäre sehr stimmungsvoll, auch wenn ich sonst teilweise aus Stadien kommentiere, die früher mal Bundesliga-Anforderungen erfüllten.

4. Sie kommentieren auch die Heimspiele von Phoenix. Ist das noch mal etwas anderes?

Ja, da haben wir eine richtig aufwendige TV-Produktion. Vier Kameras, zwei Leute in der Regie, Videos, Grafiken, Interviews, umfassende Vor- und Nachberichterstattung. Insofern war es in der Landesliga für mich entspannter als in der ProA.

5. Können Sie sich vorstellen, demnächst öfter Amateurfußballspiele zu kommentieren?

Ich bin beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Die beiden besten Hagener Fußballvereine auch beruflich zu begleiten, finde ich sehr spannend. Es gefällt mir, dem Amateursport mit professionellen Livestreams eine Bühne zu bieten.

