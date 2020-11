Niederlage, drei Spielabsagen und dann Saisonunterbrechung: Das ist für die Oberliga-Handballerinen der SG TuRa Halden-Herbeck die traurige Ereignisfolge der Saison 2020/21 . Kein untypischer Verlauf, schließlich setzt die Coronapandemie alle Teams hierzulande außer Gefecht.

Allerdings könnte der nächste Schritt in der Saisonchronologie auch zugleich der letzte sein: In der jüngsten Videokonferenz des Handballverbandes Westfalen (HVW) mit Vertretern der Frauenteams zeichnete sich ab, dass viele eine Saisonannullierung befürworten, während die Männer überwiegend dafür sind, noch in dieser Saison aufs Feld zurückzukehren.

Handballerinnen bekommen Probleme mit ihren Arbeitgebern

Das ist zurzeit der Unterschied zwischen Handballerinnen und Handballern, und der Grund dafür wurde in der Videokonferenz deutlich: Zahlreiche Spielerinnen sind in systemrelevanten Berufen wie Krankenschwester, Erzieherin oder Pflegerin tätig und können es sich nicht erlauben, wegen diverser Covid-(Verdachts)Fälle in der eigenen Mannschaft bzw. bei Gegnern, gegen die man just spielte, in Quarantäne zu müssen.

Und weil der Ballsport letztlich nur Hobby ist, wollen sich viele der Infektionsgefahr nicht aussetzen. Gerade von Vereinen aus dem Ruhrgebiet gab es Signale, dass die Spielerinnen massive Probleme mit ihren Arbeitgebern haben, wenn sie sich beim Handball mit dem Coronavirus anstecken würden. Entsprechend groß seien die Schwierigkeiten, die Mannschaften bei einem eventuellen Neustart überhaupt zusammenzubekommen.

Ein schwieriger Spagat zwischen Beruf und Sport

Die Zuversicht, dass der Spielbetrieb im Januar wieder Fahrt aufnehmen könnte, schwindet – auch bei Hagens klassenhöchstem Frauenteam. „In meinen Augen ist die einzig sinnvolle Variante, die Saison abzubrechen“, positioniert sich Peter Braun , Frauenspielwart von Halden-Herbeck, klar. Und verdeutlicht den Amateurstatus , den die Oberliga-Frauen haben: „Bei uns gibt es keine müde Mark. Die Mannschaft ist froh, wenn ein Sponsor einmal im Jahr Aufwärmshirts und einen Kasten Radler spendet, aber da hören die finanziellen Zuwendungen auch schon auf.“

Auch bei der SG haben viele Handballerinnen Gewissensbisse, wenn es um den zurzeit schwierigen Spagat zwischen Berufsleben und Sport geht. Bei Halden-Herbeck gehen Grundschullehrerinnen, Polizistinnen und Physiotherapeutinnen auf Torejagd. „Die meisten sind Mitte/Ende 20 und stehen mit beiden Beinen im Leben“, sagt Braun.

Kein eindeutiges Bild in der Frauen-Oberliga

In der Frauen-Oberliga zeichne sich aber noch kein eindeutiges Bild ab, bei der Videokonferenz hielten sich die meisten Vereinsvertreter mit Wortmeldungen zurück. „Der Verband möchte Ende Januar die Saison fortsetzen,

aber das ist meiner Meinung nach realitätsfremd. Man muss ja auch mal bedenken, dass wir keine Einnahmen haben. Außerdem müssten wir einige Spiele unter der Woche nachholen, was schwierig ist. Ich bin dafür, dass wir im nächsten Jahr wieder bei Null starten“, sagt Peter Braun.

Die Lage bei der HSG Hohenlimburg

Wer bei der HSG Hohenlimburg in systemrelevanten Berufen arbeitet, soll sich nicht verpflichtet fühlen, trainieren und spielen zu müssen. „Da gibt es Verständnis im Verein und im Trainerteam. Wer kein gutes Gefühl hat, den stellen wir frei“, gibt Andreas Pelka , Trainer der Verbandsliga-Handballerinnen der HSG, einen Einblick in die Lage seines Teams.

Auch zwei Spiele seiner Mannschaft mussten schon ausfallen, weil gegnerische Handballerinnen aufgrund ihrer beruflichen Situation passen mussten. „Die Gesundheit und der Beruf stehen immer vor dem Hobby. Wir haben bisher jeder Spielverlegung zugestimmt. Ich glaube das ist auch der wichtigste Tenor, den man aus der Krise mitnehmen kann: Die Vereine, speziell im Frauenbereich, akzeptieren das“, erklärt Pelka.

Flexibilität sei jetzt Trumpf, findet der Trainer, und daher spricht er sich auch aktuell nicht für eine Saisonabsage aus. „Annullieren finde ich schwierig. Man muss das auch aus der Perspektive des Vereins sehen – da hängen Sponsoren dran. Wenn die wegbrechen, wird es für einen Amateurverein schwierig.”

+++ INFO: Drei Varianten für den Re-Start +++

Zum möglichen Re-Start gibt es eine Menge Gedankenspiele. Denkbar sind folgende Varianten:

Variante 1: Es wird nur eine Halbserie gespielt. Aufsteiger ist der Tabellenerste, vier Mannschaften steigen ab.

Variante 2: Eine verkürzte Rückrunde ist mit geteilten Staffeln möglich. Die Plätze eins bis sechs spielen um den Aufsteig, die restlichen Mannschaften um den Klassenerhalt.

Variante 3: Eine verkürzte Rückrunde. Die ersten vier Teams spielen den Aufsteiger aus, der Rest in einem Playoff-System im Modus „Best of 3“ die Absteiger. Wer seine Serie verliert, steigt ab.