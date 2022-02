Hagen: Von daheim – Kreisliga-Coach wie Steffen Baumgart

Giuseppe Tripi, Kreisliga-Coach vom SV Boele-Kabel hat den Steffen Baumgart gemacht und ein Spiel von daheim leidenschaftlich mitbegleitet.

Ein Video von Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart ging vor einigen Tagen viral. Der Coach des 1. FC Köln befindet sich in Quarantäne und konnte das Duell seiner Mannschaft nur am Fernseher verfolgen. Doch auch dort war er nicht weniger emotional bei der Sache.

Ähnliche Szenen ereigneten sich nun in der Hagener Kreisliga A. Giuseppe Tripi, Trainer des SV Boele-Kabel konnte nicht am Spiel seiner Mannschaft gegen den SC Concordia Hagen teilnehmen, wie der Verein über seine Facebook-Seite mitteilte. Ruhig zuhause warten bis die 90 Minuten Spielzeit vorbei sind? Keine Chance, das kam nicht in Frage.

Per Telefon ließ sich Tripi das Spiel kommentieren – und legte dabei zuhause in bester Baumgart-Marnier los durch seine Wohnung zu tigern. „Beide haben ungefähr dieselbe Figur, dieselbe sportliche Kleidung, beide tragen überwiegend Mützen und beide sind an der Außenlinie so laut, dass sie nach dem Spiel keine Stimme mehr haben. Tripi ist also der Steffen Baumgart der Kreisliga“, amüsierten sich die Boeler auf ihrer Facebook-Seite.

Und sie beweisen damit einmal mehr: Wahre Emotionen gibt es nicht nur im Profigeschäft, sondern vor allem im Amateurbereich.

