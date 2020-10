Hagen: Spitzenreiter der Kreisliga B vergibt erstmals Punkte

Hagen. Am fünften Spieltag der Kreisliga B kommt Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld II erstmals ins Straucheln. Viele Tore fielen in Vorhalle.

In der Fußball-Kreisliga B1 musste Tabellenführer Schwarz-Weiß Breckerfeld II am fünften Spieltag erstmals Punkte abgeben. Die meisten Tore fielen in Vorhalle.

Gruppe 1: Schwarz-Weiß Breckerfeld II – Blau-Weiß Vorhalle 1:1 (1:0). Durch den späten Ausgleichstreffer von Dominik Brauckhage (90.) rangen die Gäste dem Spitzenreiter einen Punkt ab. Dragan Dolic brachte Schwarz-Weiß früh in Führung (3.).

FC Herdecke-Ende III – FC Hellas/Makedonikos II 2:0 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit schossen Nejiyvan Brahim (75.) und Markus Glatter (90.) den FC Ende nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße und sorgten dafür, dass die Gastgeber nach Punkten zum Ersten Breckerfeld aufschließen.

SpVg Hagen 11 III – SV Hohenlimburg 10 III 3:0 (0:0). Die drittplatzierten Elfer bleiben in der Erfolgsspur und feiern dank Treffern von Bülent Balik (55.), Christian Jelitte (85.) und Maurice Spiegel (88.) den vierten Sieg im vierten Spiel.

SG Vorhalle 09 – TSK Hohenlimburg II 5:9 (2:4). Eine unterhaltsame Partie bekamen die Zuschauer am Voßacker geboten: Die Gäste entschieden die Partie durch Tore von Ömer Bahadir (4), Kilic Sahin (3), Baris Öztürk und Jan-Philipp Scheliga, obwohl sie nach einer Roten Karte (25.) in Unterzahl agierten. Für die SG waren Harun Güney (2), Kerem-Ali Cengiz, Furkan Özaydin und Mücahid Ulusoy erfolgreich.

FC Bosna Hagen – RSV Selbecke 4:3 (4:2). Durch den knappen Heimsieg, den Damir Jukic (2), Tuce Varis und Mirza Kovacevic sicherstellten, verbessert sich Bosna auf Rang vier. Rafet Ada (2) und Fatih Özbek trafen für Selbecke.

Hasper SV II – SV Büttenberg II 2:3 (0:2). Die Hasper Reserve holte in Hälfte zwei eine 0:2-Führung auf. Die Tore von Fatih Yuvcal (78.) und Haci-Emre Güner (84.) reichten nicht zum Punktgewinn, weil Büttenberg zwei Minuten vor dem Abpfiff noch der Siegtreffer gelang.

TSV Dahl – SC Zurstraße 70 3:0 (2:0). Klare Angelegenheit in Dahl: Michael Kupilas (14./32.) und Tobias Giulio Rohn (47.) ließen den TSV jubeln.

Gruppe 2: SC Berchum/Garenfeld IV – SC Obersprockhövel III 0:4 (0:2). Der Spitzenreiter war für den SC eine Nummer zu groß. Durch die Heimniederlage bleiben die Gastgeber Tabellenschlusslicht.

FC Herdecke-Ende II – SV Fortuna Hagen 3:3 (1:3). Fatih Cevik bescherte den Fortunen mit seinen drei Treffern bei einem Gegentor von Marcel Weiß die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nicht locker und kamen dank eines Doppelpacks von Tim Eckleder (61./65.) noch zum Remis.

SW Silschede II – TSV Fichte Hagen III 1:3 (1:2). Ein Eigentor von Silschedes Andre Merken brachte die Eilper schon früh auf die Siegerstraße (3.). Nachdem Valdrin Ahmeti erhöhte (19.) und die Gastgeber noch vor der Pause verkürzen konnten (38.), war es Nico Müller-Lankow (84.), der alles klar machte.

TuS Esborn II – SV Büttenberg 2:6 (1:2). Die beiden Tore von Michael Michel (23.) und Timo Kivilaht (46.) waren für die Gastgeber wertlos.

Hagen United – TuS Hasslinghausen II 2:2 (1:1). Marcel Knoblich (38./73.) konnte die Führung der Gäste zweimal ausgleichen und sicherte damit den Punktgewinn.