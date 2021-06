Hagen: Kampczyk zieht nach verpassten Aufstieg eine Bilanz

Kein Durchkommen für Pascale Kampczyk (rechts) und die Sportfreunde: Gegen Michelle Reifenberg (Mitte) und Emma Dörr (links) vom SV Göttelborn müssen sich die Regionalliga-Spielerinnen geschlagen geben und verpassen so den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.

Siegen. Nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg mit den SF Siegen zieht Pascale Kampczyk Bilanz. Die Stürmerin spricht auch über ihre Rolle im Team.

Ganz verklungen ist die Enttäuschung noch nicht aus der Stimme von Pascale Kampczyk. Mit den Regionalliga-Damen der Sportfreunde Siegen verpasste die Hohenlimburgerin den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga nur knapp. Gegen den SV Göttelborn unterlagen die Siegenerinnen sowohl im entscheidenden Rückspiel knapp mit 0:1. Im Interview spricht die 25-Jährige über ihre Enttäuschung, ihre Rolle im Team und das hohe Niveau in der neuen Liga.

Pascale Kampczyk, wie groß ist Ihre Enttäuschung, mit ein wenig Abstand zum Spiel, noch?

Pascale Kampczyk Die ist schon noch da, wie eigentlich immer, wenn man ein Spiel verliert. Wir hätten es wirklich schaffen können, auch wenn Göttelborn natürlich ein sehr, sehr starkes Team ist.

Der Saisonverlauf, den Sie und Ihre Mannschaft hingelegt haben, ist erstaunlich. Als Aufsteiger haben sie sich direkt die Meisterschaft sichern können und sind so knapp am Aufstieg gescheitert. Überwiegt dennoch der Stolz über die Leistung?

Ja, auch bei aller Enttäuschung. Corona hat uns wirklich in die Karten gespielt, das muss man sagen. Wir hatten nicht die Topteams zum Beginn der Saison, sondern sind eher gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder dem Tabellenkeller angetreten, wenn man Essen und Gladbach einmal herausnimmt. Das war natürlich praktisch.

Hatten Sie und Ihre Mannschaftskollegen nach dem Aufstieg direkt mit solch einem Durchmarsch gerechnet?

Wir haben uns im Vorfeld die Gegner angeschaut und hätten schon damit gerechnet, dass wir unter den ersten vier Mannschaften sind. Aber dass wir uns auch in der Relegationsrunde so gut durchsetzen würden, war natürlich toll.

Wie würden Sie Ihre Rolle im Team beschreiben?

Ich bin eher der Joker und komme in den Spielen von der Bank. Da zahlen sich dann die guten Eindrücke aus, die ich im Training hinterlasse. Aber mit Pauline Fernholz haben wir eine sehr, sehr schnelle Offensivspielerin, die 90 Minuten durchlaufen kann.

Aber auch im entscheidenden Finalspiel wurden Sie von Trainer Andreas Edelmann in der 54. Spielminute eingewechselt.

Ja, das war super, dass der Trainer mir da auch noch mal mehr Zeit gegeben hat. Aber für uns gab es einfach kein Durchkommen, Göttelborn hatte eine extrem starke Abwehrspielerin, die hinten einfach alles weggeschossen hat.

Wie war es für Sie, vor fast 800 Zuschauern zu spielen?

Gänsehaut, einfach Gänsehaut pur. Vor so vielen Zuschauern habe ich noch nicht gespielt und ich habe es sehr genossen. Unsere Ultras haben sich so viel ausgedacht, das war toll. Sie sind schon zum Hinspiel mitgereist, was ja auch dreieinhalb Stunden Busfahrt bedeutete. Beim Rückspiel gab es Sprechchöre, Banner und alles Mögliche, das hatte ich noch nie. Da kam auch schon die eine oder andere Träne.

Waren auch Familie und Freunde von Ihnen mit dabei?

Ja, meine Freunde haben sich extra aus Hohenlimburg auf den Weg gemacht, was mich sehr gefreut hat. Vor allem, als ich dann eingewechselt wurde. Leider hat es am Ende dann nicht gereicht, ich bin nur einmal nach vorne durchgekommen mit dem Ball.

Mit dem SV Hohenlimburg 10 waren Sie bis zur Westfalenliga aktiv, wie groß ist der Unterschied zum Niveau in der Regionalliga?

Das ist schon ein deutlicher Unterschied, vor allem von den Zweikämpfen und vom Tempo her. Man bekommt gerade den Ball und gleich stehen zwei Gegnerinnen neben dir. Da musste ich mich am Anfang erst einmal einfinden, aber das hat dann auch gut funktioniert, die Technik habe ich ja.

Wie geht es jetzt für Sie weiter, nach der anstrengenden Saison?

Wir starten im Juli schon wieder in die Vorbereitung, und im August geht dann die Saison in der Regionalliga wieder los. Aber jetzt mache ich erst einmal Urlaub und lege die Beine hoch.

