Hagen: Injoy Triathlon 2023 – bewährtes Format, neuer Termin

Hagen. Die 31. Auflage des Injoy Triathlons steigt am 4. Juni 2023 in Hagen. Einige Startplätze sind noch frei. Die Infos zur Veranstaltung.

Vorbereitung ist im Sport das A und O. Erst recht dann, wenn es um körperliche Höchstleistungen geht, wie man sie im Triathlon vollbringen muss. Insofern ist es eine gute Nachricht, dass der Injoy Triathlon in diesem Jahr auf den 4. Juni fällt und nicht wie gewohnt Anfang/Mitte Mai stattfinden wird. Das Tri-Team Hagen, das die Veranstaltung organisiert, zeigt sich zuversichtlich: Mit dem neuen Termin kann man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sommerliche Temperaturen bieten – und eben etwas mehr Vorbereitungszeit, die gerade für Einsteiger wertvoll ist.

Neulinge und erfahrene Athleten

Auch in diesem Jahr werden sich sowohl Athletinnen und Athleten der höchsten Liga des Nordrhein-Westfälischen Triathlon Verbandes (NRWTV) wie auch Neulinge am Hengsteysee einfinden. „Gerade für den Einstieg in die faszinierende Ausdauersportart Triathlon ist der Injoy Triathlon bekannt“, sagt Ralf Zeiler, 1. Vorsitzender des Tri-Teams. Aktuell befindet sich das Orga-Team in der Vorbereitung und ist zuversichtlich, „ein großes Teilnehmerfeld im Hengsteybad begrüßen zu können“. Aktuell stehen noch einige Startplätze zur Verfügung, sagt Zeiler. „Dies kann an dem etwas späteren Zeitpunkt der Veranstaltung liegen“, schätzt der 1. Vorsitzende.

Angeboten werden wieder zahlreiche Wettbewerbe: Der Kurztriathlon (43 km Radfahren, 1000 m Schwimmen, 10 km Laufen), der Sprinttriathlon (23 km Radfahren, 500 m Schwimmen, 5 km Laufen), der Fun Triathlon (13 km Radfahren, 200 m Schwimmen, 2,5 km Laufen) sowie drei verschiedene Jugendwettbewerbe.

Neben den Einzelstartern ist die Veranstaltung in Hagen weiterhin fester Bestandteil im Rennkalender des NRWTV. In dieser Saison ist unter anderem die NRW-Liga Frauen und Männer mit einem sehr spannendem Rennformat zu Gast in Hagen. Es steht ein sogenannter Paartriathlon über die Supersprintdistanz auf dem Programm. Der funktioniert so: Je zwei Athlet*innen absolvieren gemeinsam 400 m Schwimmen, 10 km auf dem Rad und einen abschließenden 2,5 km langen Lauf. Das erste Paar übergibt dann an das zweite Paar. Ein Hochgeschwindigkeitsrennen. Das Tri-Team wird mitmachen.

So kann man sich anmelden

Anmeldeschluss ist der 21. Mai oder bei vorzeitigem Erreichen der Teilnehmerzahl entsprechend früher. Die jeweiligen Distanzen der jeweiligen Wettbewerbe sowie die Startkosten sind auf einsehbar auf www.triteam-hagen.de/31-injoy-triathlon-hagen. Dort finden Sie auch den Anmeldelink.

Aufgrund einer geänderten Parkplatzsituation wird auf die Parkmöglichkeiten am Schul- und Sportzentrum in Herdecke Bleichstein verwiesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke