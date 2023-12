Hagen: Hier wird die Darts-WM 2024 live gezeigt

Hagen Am Freitag startet die Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Wo man in Hagen die WM live schauen und selbst Pfeile werfen kann.

Auch in diesem Jahr dürfte die am Freitagabend beginnende Darts-Weltmeisterschaft 2024 den alljährlichen Hype auslösen und viele Menschen vor den Fernseher locken. Der Streamingdienst DAZN sowie Free TV-Sender Sport1 übertragen das Großereignis live. Während beide Sender während der letztjährigen Auflage neue Rekordquoten einfahren konnten, wächst inzwischen auch die Hagener Dartlandschaft immer weiter. Hier können alle Liebhaber der Präzisionssportart in Hagener Gemeinschaft die WM verfolgen:

Darts Club Volmefighter, Klinkerstübchen (Alter Weg 9, 58091 Hagen). Die Darts-Abteilung des TuS Volmetal lädt am 15., 19. und 29. Dezember sowie am 3. Januar zum Public Viewing ins ,,Klinkerstübchen‘‘ ein. Bereits ab 18 Uhr kann jeder, der Lust hat, zum freien Training vorbeischauen, bevor die Übertragung gegen 20 Uhr startet. Auch Neuanfänger sind ausdrücklich bei den Volmefightern willkommen. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt, neben Kaltgetränken bieten die Volmetaler auch Glühwein an. Sportlich gesehen stehen an den ,,Public Viewing‘‘-Tagen spannende Matches an: Am 19. Dezember tragen gleich zwei der insgesamt fünf teilnehmenden Deutschen ihre Erstrundenpartie aus. Dragutin Horvat trifft gegen 21 Uhr auf den Belgier Mike De Decker und Ricardo Pietreczko fordert im Anschluss als Favorit die Japanerin Mikuru Suzuki heraus. Am 3. Januar steigt im ,,Ally Pally‘‘ das Finale.

Dartkneipe Litfass (Friedensstraße 106, 58097 Hagen). Wer auch zwischen dem Public Viewing bei den Volmefightern keinen einzigen Pfeil der Weltmeisterschaft verpassen will, ist im Litfass gut aufgehoben. Wo soll besseres WM-Feeling aufkommen als in einer waschechten Dartkneipe? Werktags hat das Litfass ab 15 Uhr geöffnet, am Wochenende startet der Betrieb bereits um 13 Uhr. An Heiligabend sowie an den Weihnachtsfeiertagen öffnet das Litfass ebenfalls um 15 Uhr, nur an Neujahr bleiben die Türen verschlossen. Aktuell sind zehn Dartmannschaften in der Dartkneipe beheimatet. Regelmäßig werden dort also Ligaspiele und Turniere bestritten. Aber auch an eigenen Turnieren, die für jedermann offen sind, mangelt es nicht.

