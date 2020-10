Hagen:Handball-Trainer Stefan Neff findet beim Golf zur Ruhe

Unruhig wandert Stefan Neff an der Seitenlinie auf und ab. Der Trainer des Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen fiebert mit seiner Mannschaft mit, reißt die Arme nach oben, ärgert sich lautstark über Fehler und jubelt und klatscht, wenn ein Tor gelingt.

Szenenwechsel. Neff steht auf der weitläufigen, idyllischen Anlage des Märkischen Golf Clubs (MGC). Er hält kurz inne, konzentriert sich, schwingt den Schläger und schaut seinem Ball hinterher. Ganz zufrieden wirkt er mit dem Versuch nicht. Der Golfsport verbindet für den 33-Jährigen zweierlei: sportlichen Ehrgeiz und Entspannung.

Platzreife seit 2017

Denn es waren ernste körperliche Anzeichen, die Neff erst zu dem Sport gebracht haben: „Vor fünf Jahren hatte ich mit starken Schwindelanfällen zu kämpfen. Die Diagnose war, dass es stressbedingt aufgetreten ist. Also habe ich mir einen Ausgleich gesucht.“ Doch wieso gerade Golf? „Im Fernsehen habe ich immer sehr gerne die Spiele von Martin Kaymer verfolgt. Das Interesse war auf jeden Fall da.“ Ernst wurde es allerdings erst im Jahr 2017. „Im Urlaub in Grömitz habe ich einem Ein-Wochen-Kurs meine Platzreife abgelegt.“ Seit 2018 ist er Mitglied beim Märkischen Golf Club in Berchum. Und fühlt sich dort sehr wohl.

„Es ist tatsächlich so, dass das die einzigen Stunden in der Woche sind, wo ich nicht zu erreichen bin. Da ist das Handy aus. Das tut mir richtig gut. Hier konzentriert man sich nur auf sich selbst und kann einfach mal zur Ruhe kommen.“ Seitdem er sein neues Hobby gefunden hat, haben auch die gesundheitlichen Beschwerden aufgehört.

Die Vorurteile im Golfsport

Und was denkt er über die Vorurteile, mit denen Golfer konfrontiert werden? „Ich habe mich vom ersten Tag an super wohl gefühlt. Es ist auch nicht so, dass man sich in den Club einkaufen muss. Man zahlt seinen Jahresbeitrag, aber das gleiche würde ich ja auch tun, wenn ich beispielsweise im Fitnessstudio wäre.“ Und auch die anderen Golfer seien nicht abgehoben, wie es ihnen vielleicht manchmal nachgesagt wird: „Hier begegnen sich alle auf Augenhöhe und niemand hält sich für etwas Besseres. Das ist eine super angenehme Atmosphäre.“ Wobei auch er am Anfang über ein Detail schmunzeln musste: „Dass man beim Golfen immer einen Kragen tragen muss, war auf den ersten Blick schon ungewohnt. Aber inzwischen gehört es dazu. Es gibt halt eine bestimmte Golfetikette. Und das Ganze hat ja auch irgendwo einen gewissen Charme.“

Eine andere Welt: Beim Handball ist Stefan Neff wie elektrisiert. Darum hat er sich einen ruhigen Zweitsport gesucht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Doch fehlt dem Handball-Trainer, der Leistungs- und Erfolgsdruck gewöhnt ist, nicht der sportliche Wettkampf? Das Messen mit anderen und die Freude über den Sieg?

„Ich gehe eigentlich nur ganz selten alleine eine Runde. Meistens sind wir schon mit mehreren Spielern unterwegs und spielen auch Turniere.“ Denn der sportliche Wettkampf steht bei aller Entspannung schon im Fokus. Nur halt nicht gegen andere: „Es ist nicht wie beim Handball, wo es am Ende einen Sieger und einen Verlierer gibt. Wenn man seine Runde geht, dann freut man sich auch die für die anderen, wenn denen ein guter Schlag gelingt. Da ist kein Konkurrenzdenken, man spielt nur gegen sich selbst.“

Stefan Neff hat Talent

Und das läuft bei Stefan Neff ausgesprochen erfolgreich, wie auch Dagmar Kornemann, MGC-Beauftragte für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, bestätigt: „Stefan hat wirklich Talent. Vor allem wenn man bedenkt, wie kurz er eigentlich erst beim Golf dabei ist. Vielleicht bringt ihm die Koordination vom Handball da auch Vorteile.“ Innerhalb von zwei Jahren verbesserte er sein Handicap auf 22.

Doch es gibt auch mal Phasen, wo gar nichts funktioniert: „Dann wird man erst immer besser und auf einmal geht gar nichts mehr und man kriegt die Schläge einfach nicht mehr hin. Dann liegt der Schläger auch mal drei Wochen in der Ecke, bis man sich wieder motiviert. Das ist dann frustrierend. Aber wenn es auf einmal wieder klappt ist man umso glücklicher.“

Auch von der Anbindung her ist der Platz in Tiefendorf für ihn ideal: „Ich bin innerhalb von 15 Minuten vor Ort, kann also auch mal zügig hinfahren.“ Im Moment versucht er einmal in der Woche zum Golfen zu kommen. „Es ist immer abhängig davon, in welcher Phase wir uns befinden. Wenn beim Handball viel ansteht, wir wichtige Spiele haben, oder die Vorbereitung gerade an einem intensiven Punkt ist, dann kann es auch mal sein, dass ich zwei Wochen gar nicht auf den Platz komme. Aber wenn es irgendwie geht, räume ich mir schon die Zeit dafür frei.“

Einstelliges Handicap als Ziel

Und er hat auch noch ein großes Ziel in den kommenden Jahren: ein einstelliges Handicap. Das haben bisher nur neun Spieler beim MGC. „Das ist auf jeden Fall ein Ziel, auf das ich hinarbeite“, ist der sportliche Ehrgeiz bei dem Handball-Coach geweckt. Dann wird er allerdings auch mit dem Preis dafür zurecht kommen müssen.

Denn wer es schafft, sein Handicap soweit herunter zu spielen, der wird einmal in den Teich des MGC geworfen, wie auch Dagmar Kornemann lachend erzählt. „Das ist die Regel.“ Doch das wäre es dem Handball-Trainer wert: „Wenn es soweit ist, freue ich mich auch darüber und nehme das gern in Kauf.“ Bei Stefan Neffs Ehrgeiz kann es wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern.