Hagen: Dieser Segelflieger will mal im Kampfjet sitzen

Hagen Für viele mag der Himmel etwas sein, das Unbehagen auslöst. Bei Segelflieger Moritz Debudaj aus Hagen ist das nicht der Fall. Er verfolgt ein großes Ziel.

Ein Leben lang fliegen, das ist zumindest das Ziel von Moritz Debudaj. Der 17-Jährige befindet sich momentan im Offiziersanwärter-Verfahren der deutschen Luftwaffe innerhalb der Bundeswehr und würde dort gerne, sofern er sein Abitur planmäßig im kommenden Sommer schafft, als Kampfpilot ausgebildet werden. „Segelfliegen hat mich sehr geprägt“, verrät der Hagener mit Blick auf sein Hobby und seinen Traumberuf.

Segelflieger Moritz Debudaj war bereits in jungen Jahren hoch in der Luft Foto: Moritz Debudaj

Auf dem Flugplatz sei er quasi aufgewachsen und habe bereits als kleiner Junge ein technisches und mechanisches Interesse an Flugzeugen entwickelt. Das Zusammenführen vieler verschiedener technischer Aspekte fasziniert den jungen Flieger bis heute. „Segelfliegen ist der Sport, der mich schon seit meiner Kindheit am meisten prägt“, betont der Flieger des Aero Clubs Hagen.

Ein Alleinstellungsmerkmal für den jungen Piloten: Erst ab 16 Jahren darf man seinen Autoführerschein beginnen, aber mit 14 Jahren bereits alleine durch die Lüfte segeln. „Das Gefühl in der Luft ist fast unbeschreiblich, das Individuelle, das Selbstständige und das Freiheitsgefühl, während man fliegt, ist fast so, als würde man eine neue Welt betreten“, schwärmt der 17-Jährige.

Der Weg zum Piloten

Ein kleiner Einblick in das Cockpit eines Segelfliegers Foto: Moritz Debudaj

Angefangen zu fliegen hat Moritz Debudaj schon mit 13 Jahren, bereits mit 14 durfte er alleine durch die Lüfte gleiten. Mit drei abgeschlossenen Prüfungen, inklusive einer Theorieprüfung und BZF (Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis E für den Flugfunkdienst) erhielt er mit 16 Jahren seine SPL (Sailplane pilot license). Also die Lizenz, um eigenständig Fliegen zu dürfen. Abgesehen von der bestandenen Prüfung brauchte Debudaj noch eine medizinische Untersuchung, da man z.B. eine gute Sehfähigkeit mitbringen muss. „Das Konzept des Segelführerscheins ist ähnlich wie beim Autoführerschein“, erklärt der 17-Jährige. „Es gibt praktische und theoretische Prüfungen, für die man von Fluglehrern vorbereitet wird“.

„Segelfliegen ist auch kein teures Hobby, abgesehen eventuell von der Zeit“, versichert Moritz Debudaj. Angst vor eventuellen Problemen in der Luft habe der junge Pilot nicht, „ich persönlich habe da keine Angst, dadurch, dass ich schon fast mein ganzes Leben lang fliege. Dazu kommt, dass es kein allzu gefährliches Hobby ist, auch, wenn sich die Leute dies gerne vorstellen, da man nicht wie beim Auto mal rechts ranfahren kann“.

Segelflieger auf der Startbahn: Moritz Debudaj hat keine Probleme, in die Luft zu gehen. Foto: Moritz Debudaj

Anstrengend werde es nur, wenn man über einen längeren Zeitraum fliegen müsse, da irgendwann die Müdigkeit einsetze. „Man sagt auch gerne, dass der richtige Sport das Manövrieren der Flugzeuge am Boden ist, wenn man die 200 Kilogramm schweren Flugzeuge über den Rasen schieben muss. Denn grundsätzlich ist Fliegen kein anstrengendes Hobby“, erzählt der Pilot und lacht.

Ein Tag am Flugplatz

Wie der Tag am Flugplatz läuft, sei abhängig vom Flugstand des Piloten und die Vorbereitung sei ein wichtiger Punkt - vor jedem Start. Jeden Morgen gibt es ein Briefing, in dem die Wetterlage und der Tagesplan besprochen werden, „bei Regen, Schnee und einer tiefen Wolkendecke fliegen wir grundsätzlich nicht“. Zwischen März und April fängt deshalb auch die Segelflugsaison erst an, „im Sommer wird eigentlich durchgehend geflogen, und im Winter wird Winterdienst am Flugplatz geleistet“.

Segelflieger Moritz Debudaj genießt die Zeit in der Luft. Foto: Moritz Debudaj

„Früher habe ich jedes Wochenende meine gesamte Zeit am Flugplatz verbracht, ich bin jedoch auch älter geworden und musste meine Prioritäten etwas verändern“, erzählt der angehende Abiturient des Fichte-Gymnasiums mit Blick auf die schulische Laufbahn. Von 9.30 Uhr bis 19 Uhr war Debudaj früher am Wochenende am Flugplatz in Iserlohn Sümmern. „Ich konnte mich immer mit anderen austauschen“, sagt der Flieger des Aero Clubs Hagen.

Zwischen mehreren Minuten und mehreren Stunden in der Luft

Die Flugzeuge werden morgens aus dem Hanger geschoben, Fallschirme werden in die Flugzeuge geräumt und Vorflug-Kontrollen durchgeführt. Die Piloten setzen sich in die Flugzeuge und werden dann innerhalb weniger Sekunden von einer Winde, die an einem Lkw befestigt ist, ungefähr 300 Meter in die Luft katapultiert: „Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich und bis heute einer meiner Lieblingsmomente, wenn es um das Fliegen geht.“

Je nach Wetter und Kenntnis gehen die Flüge zwischen nur wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden. „Mein persönlich längster Streckenflug ging etwas über 400 Kilometer und dauerte etwa sechs Stunden, zeitlich gesehen war mein längster Flug, als ich einmal fast komplett um Stuttgart herumgeflogen bin, dieser dauerte ungefähr sieben Stunden“, berichtet der Segelflieger aus Hagen.

Die umwerfende Aussicht beim Segelfliegen Foto: Moritz Debudaj

Mehr Menschen für das Fliegen begeistern

Der 17-jährige Pilot ist der Meinung, dass sich bestimmt auch mehr Menschen zum Segelfliegen entscheiden würden, wenn man ihnen diesen doch eher außergewöhnlichen Sport näher bringen würde, denn „seinen Flugführerschein anzugehen ist relativ einfach, jedoch ist es nicht weit verbreitet, da Segelfliegen ein recht seltener Sport ist“.

Es sei keine Raketenwissenschaft, „das grundlegende Flugwissen wird einem am Flugplatz beigebracht und auch die Fluglehrer gehen individuell auf einen ein, man sollte jedoch ein gewisses Interesse und Zeit mitbringen“, so Debudaj.

Segelflieger in der Luft Foto: Moritz Debudaj

Moritz Debudajs Tipp: „Einfach mal machen und vorbeikommen!“ Für ihn habe Segelfliegen nur positive Erfahrung mit sich gebracht und auch die Stimmung unter Kameraden sei immer gut. „Meine besonders langen und hohen Flüge sind für mich besonders prägende Ereignisse, die ich in meinem Leben nie vergessen werde, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, in der Luft zu sein, jeder sollte das mal erleben dürfen“.

