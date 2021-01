Hagen: Diese Vereine haben die meisten Instagram-Follower

Hagen An Fußball-Star Cristiano Ronaldo kommt niemand vorbei. Doch wie viele Instagram-Follower haben die Hagener Vereine? Ein Ranking.

Social-Media-Präsenz wird immer wichtiger. Unangefochten an der Spitze der Instagram-Stars steht Cristiano Ronaldo. Dem portugiesischen Fußballstar folgen 251,7 Millionen Menschen auf der Internet-Plattform. Damit steht er auch vor Hollywood-Stars wie Ariana Grande, die mit 214 Millionen Followern auf Rang zwei kommt und dem erfolgreichsten deutschen Sportler Toni Kroos (26,3 Millionen Abonnenten, alle Zahlen Stand 6. Januar 2021).

Und auch Vereine vermarkten ihre Mannschaften immer mehr über Instagram und Co. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund glänzt beispielsweise mit 12,1 Millionen Abonnenten.

Zahlen, bei denen die heimischen Vereine nicht mithalten können. Aber dennoch lohnt sich ein Blick. Welcher Verein hat die größte Reichweite bei Instagram? Welcher Verein ist die größte Überraschung? Wir präsentieren die Top-Instagram-Elf der Hagener Sportszene (Stand 6. Januar):

Platz 11 – 1033 Follower: BG Hagen und Concordia Hagen

Geteilte Freude ist doppelte Freude? Das dachten sich wohl auch Concordia und BG Hagen und belegen gemeinsam den zehnten Rang. Sowohl der Basketball-Regionalligisten als auch der Emster Verein teilen ihre Posts mit 1033 Followern.

Platz 10 – 1031 Follower: SpVg. Hagen 11

Ob der Aufstieg in die Fußball-Westfalenliga mehr Follower gebracht hat? Ungewiss. Klar ist: Die Spielvereinigung lässt ihre Anhänger auch in der fußballfreien über Social Media Anteil haben. Ob Neujahrswünsche, Vorstellung von Zugang Marco Fiore oder Interna: Die Schwarz-Weißen sind aktiv. Und lassen in ihren Highlights auch gerne noch einmal Erinnerungen an das „Abenteuer Westfalenpokal“ aufleben.

Platz 9 – 1060 Follower: SV Hohenlimburg 1910 und Box-Sport-Club Haspe

In der Fußball-Westfalenliga gewannen die Zehner das Derby gegen die SpVg. Hagen 11 mit einem knappen 2:1, danach ging es allerdings stetig bergab. Positiv für die Hohenlimburger: Auch bei den Followerzahlen lassen sie die Elfer hinter sich. Und bescherten ihren Abonnenten in der Weihnachtszeit mit einem täglichen Adventskalender-Türchen Unterhaltung.

Corona verhindert zwar schon länger Kämpfe bei den Boxern, allerdings heißt das nicht, dass die Sportler nicht aktiv sind. Vor allem in der Story zeigen sich die Hasper aktiv und dokumentieren ihre Laufeinheiten oder geben mit Videos Einblicke, wie das Training aussehen könnte, wenn die Hallen offen wären.

Platz 8 – 1070 Follower: SC Berchum/Garenfeld II

Der Fokus liegt immer auf der ersten Mannschaft? Nicht unbedingt. Während die „Hauptseite“ der Garenfelder (780 Abonennten) noch an der 1000-Follower-Grenze arbeitet, ist das Reserve-Team schon einen Schritt voraus. Ob Weihnachtsgrüße, Laufchallenges oder Videos: An Kreativität mangelt es nicht.

Platz 7 – 1186 Follower: SV Boele-Kabel

„Die Sportvereinigung Boele-Kabel ist ein reiner Fußballverein im Hagener Norden. Die Heimspiele werden in der Bezirkssportanlage Boele ausgetragen.“ Kurz und knackig stellt sich die SV Boele-Kabel auf ihrer Instagram-Seite vor. Und bleibt damit auch ihrer Linie treu. Wenn der Ball rollt, werden die Abonnenten vor allem mit Screenshots von Fußball.de versorgt. Kurz, knackig, aber wirkungsvoll.

Platz 6 - 1229 Follower: TSV Fichte Hagen

Würde es einen Preis für das kreativste Instagram-Profil der Hagener Vereine geben, wäre der TSV Fichte Hagen sicherlich ebenfalls mit im Rennen. Mit kurzen „Whats-App-Interviews“ unterhielten die Kreisliga-Fußballer die Instagram-Welt schon während des ersten Lockdowns. Auch Challenges verschiedenster Art finden sich auf dem Profil wieder, mit denen sich die Spieler fit halten.

Platz 5 – 1279 Follower: TSV Hagen 1860 - Faustball

Der Bau der neuen Arena, Spieltage, wichtige Verbands-Informationen zur weiteren Saison: Bei den Faustballern des TSV Hagen 1860 findet sich das alles – und noch mehr. Wenn Corona keinen Strich durch die Spielpläne macht, nimmt das Bundesliga-Team seine Anhänger auch gerne mal virtuell in den Storys mit.

Platz 4 – 1681 Follower: TuS Volmetal

Was für ein Nervenkitzel Drittliga-Handball sein kann, erleben die Anhänger des TuS Volmetal öfter mal in der Dahler Heimspielstätte. Und die Treue der Fans endet nicht am Ausgang der Sporthalle. 1681 Abonnenten wollen auch bei Instagram auf dem Laufen bleiben, was es bei ihren „Talern“ Neues zu berichten gibt.

Platz 3 – 3167 Follower: VfL Eintracht Hagen

Interviews, neue Formate in Videoform, Geburtstagswünsche oder „nur“ kurze Einblicke in das Mannschaftstraining: Die Arbeit, die das Team vom Handball-Drittligisten auch in den sozialen Medien investiert, wird deutlich, wenn man sich durch die Instagram-Seite der Eintrachtler scrollt. Belohnt wird das in unserem Ranking mit dem dritten Platz.

Platz 2 – 5800 Follower: Phoenix Hagen

2400 Zuschauer wollen im Schnitt die Heimspiele von Zweitligist Phoenix Hagen live miterleben. Mehr als doppelt so viele Basketball-Fans verfolgen über Instagram, was sich tut, rund um das Team von Trainer Chris Harris. Und werden dafür gerade an Spieltagen auch gut versorgt. Nach jedem gespielten Viertel gibt es ein Update für die Daheimgebliebenen.

Platz 1 - 10.100 Follower – TSK Hohenlimburg

Man mag im ersten Moment seinen Augen nicht trauen. Natürlich konnte der TSK Hohenlimburg den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga feiern. Und sicherlich interessiert einige das Treiben von Trainer Jakob Weber und seinem Team. Mit solch einer deutlichen Dominanz war allerdings nicht zu rechnen. Mit großem Abstand stehen die Hohenlimburger auf dem ersten Rang. Dabei ist dem Team das Geschehen auf dem Platz eigentlich deutlich wichtiger, wie Co-Trainer Niels von Piedoll betont: „Wir machen uns jetzt nicht super viel aus Social Media.“ Vielleicht ist auch genau das das Erfolgsrezept.

