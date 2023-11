Hagen: Beleidigung unter Gürtellinie erschüttert Frauen-Team

In einem „seltsamen“ Fußballspiel zwischen zwei Frauenteams gab es einige Zwischenfälle: Unter anderem wirft der SV Hohenlimburg 1910 einer gegnerischen Spielerin vor, dass sie eine eigene Spielerin diskriminiert haben soll. Doch damit nicht genug: In dem denkwürdigen Spiel musste der Schiedsrichter mehrfach in die Hosentasche greifen.