Hagen: Bechelte Sports & Med zeigt in Flutkrise Kreativität

Hagen. Die Schäden durch die Flutkatastrophe sind im Bechelte Sports & Med groß. Das Fitnessstudio hat sich für seine Mitglieder etwas einfallen lassen.

Eigentlich sehen es Betreiber von Fitnessstudios gar nicht gerne, wenn ihre Kunden bei der Konkurrenz trainieren. Aber Dirk Fastbinder, Geschäftsführer des Bechelte Sports & Med, und sein Team empfehlen das gerade ausdrücklich - und machen damit aus einer Not eine Tugend. Weil die Schäden durch die Flutkatastrophe im Studio in Eckesey immens sind, bietet das Bechelte seinen Kunden an, in anderen Studios zu besonderen Konditionen trainieren.

Die verheerenden Schäden im Bechelte Sports & Med

„Das Training kann weitergehen“ - wer den Titel dieser Mail des Bechelte Sports & Med las, hatte sich wohl schon Hoffnungen gemacht, bald wieder im Studio an der Becheltestraße trainieren zu können. Aber bis die Kunden wieder zurückkommen und wie gehabt Gewichte stemmen oder Kurse belegen können, werden vermutlich noch Monate vergehen. „Leider hat sich nach Besichtigung mehrerer Bausachverständiger gezeigt, dass die Gebäudeschäden enorm sind und wir von sehr umfangreichen Sanierungsarbeiten auszugehen haben. Dies wird leider mehr als nur ein paar Wochen in Anspruch nehmen, ist aber gänzlich noch nicht 100-prozentig einzuschätzen“, informiert das Bechelte.

Die Flutwellen haben auch die Technik des Fitnessstudios in Mitleidenschaft gezogen. Sämtliche EDV-Hardware sei zerstört, der Daten-Server zum Teil beschädigt. „Der Weg zurück aus dem Chaos ist leider nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben und man erschreckt sich immer wieder, wie abhängig man von der Technik geworden ist. (...) Einen Teil der Daten konnte wiederhergestellt werden, jedoch haben wir immer noch keinen vollständigen Zugriff auf alle Anwendungen der Verwaltung, Bankprogramme etc.“, heißt es.

Vier Studios als Alternativen

Dennoch können Mitglieder das Training wieder aufnehmen, dafür müssten sie sich aber vorerst mit anderen Studios in Hagen und Umgebung vertraut machen. Mit dem Phoenix Fitness Herdecke, Injoy Hohenlimburg, Come-In Hohenlimburg sowie Come-In Haspe habe man „Sonder-Vereinbarungen“ getroffen (die genauen Konditionen finden Bechelte-Mitglieder finden Sie hier).

Wie genau die Übergangszeit in den anderen Fitnessstudios ablaufen soll, darüber klärt das Team des Bechelte Sports & Med in der kommenden Woche vorm Studio in Eckesey auf. Mitglieder können einfach von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr (Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr) vorbeikommen und sich eine Klubkarte für das Alternativstudio besorgen.

