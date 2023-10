Hagen: Alle Spiele der Kreisliga A im Überblick

In der Fußball-Kreisliga A setzt sich SC Berchum/Garenfeld II (in roten Trikots) gegen den SC Zurstraße verdient durch.

Hagen. Für Spitzenreiter Fichte Hagen läuft es an diesem Kreisliga-Spieltag gut. Doch auch die Verfolger schlafen nicht.

Dank einer souveränen Vorstellung verteidigt der TSV Fichte Hagen am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 die Tabellenspitze: Die Eilper gewannen bei der Reserve des FC Herdecke-Ende mit 5:2. Die ebenfalls erfolgreichen SC Berchum/Garenfeld II (2:0 gegen Zurstraße), SV Boele-Kabel (3:1 gegen Breckerfeld) und Hasper SV (2:0 gegen Hellas/Makedonikos II) bleiben dem Ligaprimus auf den Fersen. Der Überblick:

Gruppe 1: FC Herdecke-Ende II – TSV Fichte Hagen 2:5 (1:1). „Das war eine absolute Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche“, freute sich Fichtes Trainer Uli Heidbüchel über den verdienten Sieg, den lediglich die „individuellen Fehler und unnötigen Gegentore“ etwas schmälerten. Ein Sonderlob gab es vom Coach für Jonathan Karkutsch, der uneigennützig drei Tore auflegte. Dennis Brzeski (30./57./72.) und David Blaut (69./86.) ließen den Spitzenreiter jubeln, für Ende betrieben Henri Dietz (42.) und Tiago Da Silva (68.) Ergebniskosmetik.

SC Berchum/Garenfeld II – SC Zurstraße 70 2:0 (1:0). Imad Ljaljic brachte den Sportclub per Elfmeter früh in Führung (14.). Im Anschluss blieb die Partie lange offen, erst in der 87. Minute legte Tom Babucke für den Tabellenzweiten nach. „Wir hatten einmal mehr Chancen für drei Spiele“, haderte SC-Co-Trainer Daniel Wanderer. „Die drei Punkte zählen, jetzt freuen wir uns auf das Highlight gegen Fichte am kommenden Sonntag.“ Gäste-Trainer Marius Rafflenbeul war mit der Leistung seiner Elf zufrieden: „Das war gegen einen Aufstiegsaspiranten sehr ordentlich. Keeper Tobias Bohn hat uns lange im Spiel gehalten.“

SSV Hagen – SC Concordia Hagen 0:3 (0:2). Die Gäste sind zurück in der Erfolgsspur: Sven Scheer eröffnete das Toreschießen bereits in der fünften Spielminute, im Anschluss schraubten Laurin Theimann (27.) und Timo Schröder (76.) das Ergebnis in die Höhe. „In der ersten Hälfte müssen wir zwingend höher führen. Wir haben den SSV zu lange im Spiel gehalten“, sah SCC-Trainer Maurice Scheuerl einen „hochverdienten Sieg.“ Laut SSV-Coach Dennis Duru verschliefen die Gastgeber die ersten 30 Minuten und gestalteten das Spiel erst im Anschluss ausgeglichen. „Concordia war vor der Pause galliger, daher ist die Niederlage verdient.“

SV Boele-Kabel – Schwarz-Weiß Breckerfeld 3:1 (1:0). Boeles Übungsleiter Yalcin Erkaya stellte nach der jüngsten Niederlage auf fünf Positionen um. „Die beste Entscheidung war, dass er selbst gespielt hat“, lobte SV-Klubchef Erdal Yildiz die starke Leistung des Spielertrainers. „Auch Stanley Antwi-Adjei war sehr gut. Schade, dass ihm im Abschluss noch das Glück fehlt.“ Die Treffer von Kerem-Ali Cengiz (25.), Erkaya (58.) und Sergen Aydin (66.) machten am Ende den Unterschied, Marco Reibert konnte für Breckerfeld in der 75. Minute lediglich verkürzen. „Wir haben uns heute durch drei große Patzer um einen Punkt gebracht“, sah SW-Trainer Semin Salkanovic aber eine spielerische Steigerung gegenüber den Vorwochen. „Boele hat die Qualität, um Schwächen eiskalt auszunutzen. Wir konnten aus der körperlichen Fitness kein Kapital schlagen.“

Hasper SV – FC Hellas/Makedonikos Hagen II 2:0 (1:0). „Wir waren in der Offensive einfach effektiver als der Gegner“, ordnete HSV-Trainer Frank Henes ein. „Es war das erwartet schwere Spiel. Umso schöner, dass wir es verdient gewinnen konnten.“ Ahmad Abo Nbot (17.) und Yannick Ngeto (83.) machten den sechsten Saisonerfolg im neunten Spiel perfekt. „Wir waren nicht unbedingt das schlechtere Team, aber wir hatten offensiv keine guten Aktionen“, sah Hellas-Coach Billy Kampouris daher einen „verdienten Sieger.“

TSK Hohenlimburg – TSV Dahl 1:4 (0:2). Michael Kupilas (10./79.), Leon Borchert (38.) und Bo Weinrich (87.) führten die Gäste auf der Hohenlimburger Asche zum Sieg. Für den TSK traf einzig Deniz Celik zum zwischenzeitlichen 1:3 (80.). „Es hat auf dem ungewohnten Untergrund etwas gedauert, bis wir im Spiel waren“, resümierte TSV-Coach Guido Kramps.

FC Bosna Hagen – Al Seddiq Hagen 1:2 (0:1). Ilias Abbih war mit seinen beiden Treffern der umjubelte Spieler auf Seiten der Gäste (27./78.). Yasin Hastemir konnte für die Gastgeber nur noch verkürzen (79.). „In der ersten Halbzeit war es ein Hin und Her mit den besseren Chancen für uns. In der Schlussviertelstunde haben wir nach dem 0:2 alles reingeworfen, aber es hat nicht gereicht“, stellte Bosna-Trainer Amir Smajic fest.

Gruppe 2: Schwarz-Weiß Silschede – TSG Herdecke 1:2 (0:0). Die Herdecker feiern dank Treffern von Pascal Trawinski (52.) und Sebastian Lummel (82.) den ersten Saisonerfolg und verbessern sich auf Rang zwölf.

SC Wengern – FSV Gevelsberg II 3:0 (1:0). Der Spitzenreiter präsentierte sich auch gegen den Tabellenneunten souverän: Bindar Aslan (34.), Hakan Dursun (61.) und Ismail Ayar (74.) führten Wengern zu drei Punkten.

RW Ennepetal-Rüggeberg – SuS Volmarstein 6:1 (4:0). Nichts zu holen gab es für das Schlusslicht in Rüggeberg. Einzig Bastian Pawlinski war für Volmarstein erfolgreich (71.).

