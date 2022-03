Hagen 11: Worauf sich der nächste Neuzugang besonders freut

Hagen. Westfalenligist SpVg. Hagen 11 verstärkt sich mit einem Fußballer des Ligakonkurrenten Schüren. Zwei Akteure aus dem aktuellen Kader verlängern.

Die Fußballer der SpVg. Hagen 11 kämpfen aktuell in der Westfalenliga um den Klassenerhalt. Doch die Planungen für die kommende Saison laufen schon auf Hochtouren. Besonders, weil der Tabellenvorletzte für zwei Ligen planen muss. Nun steht der nächste Zugang fest: Kevin Leifels wechselt im Sommer von Ligakonkurrent BSV Schüren zu den Elfern. „Kevin ist ein sehr bodenständiger, junger Spieler, der uns sicherlich viel Freude bereiten wird“, sagt Teammanager Kai Langenbruch.

Nach drei Jahren in Schüren wollte der Innenverteidiger sich noch einmal bei einem anderen Verein beweisen. Über Elfer-Spieler Simon Warkotsch entstand der Kontakt. „Mir hat die Professionalität von Hagen 11 sehr zugesagt, sowohl auf als auch neben dem Platz“, sagt der Neuzugang: „Ich persönlich erhoffe mir für das nächste Jahr, egal welche Liga es am Ende sein wird, ein erfolgreiches Jahr, in dem ich verletzungsfrei bleibe und viel Spielzeit bekomme.“

Zwei Leistungsträger bleiben den Elfern treu

Und auch aus dem aktuellen Kader gibt es gute Neuigkeiten für die Spielvereinigung: Cagatay Demirtas (26) und Kevin Ropiak (25) haben beide ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben. Die Stammspieler bleiben den Elfern unabhängig von der Ligazugehörigkeit erhalten.

