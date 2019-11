Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschulliga startet

Die Sparkassen-Grundschulliga mag dem ein oder anderen Fan von Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen schon durch die Einlagespiele in den Halbzeitpausen der ProA-Spiele ein Begriff sein. Inzwischen sind zwölf Hagener Grundschulen AG-Partner von Phoenix Hagen und nehmen am Spielbetrieb der Sparkassen-Grundschulliga teil. Das erste große Turnier aller Schulen findet nun am Samstag, 7. Dezember, ab 9.30 Uhr bis etwa 14 Uhr in der Rundsporthalle Haspe statt.