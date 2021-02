Glück für ProA-Basketballer: Kein Absteiger in dieser Saison

Köln. Coronaausfälle und Quarantäne haben den Spielplan der 2. Basketball-Bundesliga stark durcheinander gewürfelt. Darauf reagiert nun die Liga.

Die Coronapandemie hat den Spielplan der zweiten Basketball-Bundesliga stark durcheinander gewürfelt. „Leider wurden sowohl in der ProA, wie auch in der ProB einzelne Vereine außergewöhnlich stark durch Coronaerkrankungen und lange bzw. mehrfache Quarantänen massiv im Spielbetrieb behindert. Aufgrund dieser extremen Ungleichheit zwischen den Vereinen diese Saison wurde der sportliche Abstieg ausgesetzt“, erklärt Christian Krings, Liga-Geschäftsführer.

In der Pro B wird zudem das Aufstiegsmodell abgewandelt. Statt der bisherigen „Best-of-three“-Serie wird in der Saison 2020/21 in einem Gruppen-Playoff-Modus gespielt. . Im neuen Modus spielen die jeweils acht bestplatzierten Teams, der ProB Nord und ProB Süd in vier 4er-Gruppen, einmalig jeder gegen jeden. Der Tabellenerste und –zweite jeder Gruppe zieht in eine zweite Gruppenphase ein, wo in zwei 4er-Gruppen wieder einmalig jeder gegen jeden antritt. Anschließend spielen der Tabellenerste und –zweite der jeweiligen Gruppe in einem Hin- und Rückspiel die beiden Aufsteiger in die ProA aus. Im Finale spielen abschließend die beiden ermittelten Aufsteiger aus der Gruppenphase, den Meister der ProB in einem Hin- und Rückspiel aus.

Zudem wird die Hauptrunde um eine Woche bis auf den 21. März verlängert, um ausgefallene Spiele besser nachholen zu können.

In der Pro-A-Tabelle belegen die Basketballer von Phoenix Hagen aktuell den vorletzten Rang vor den Nürnberg Falcons BC.