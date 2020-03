„Gladiatoren“ sollen die FC-Abwehr stärken

Es sollte alles besser werden: Vor der Saison hatte Fußball-Bezirksligist FC Wetter die Verpflichtung des Trainerduos Semin und Fadil Salkanovic bekannt gegeben. Mit den ehemaligen Trainern des SSV Hagen sollte in Wetter endlich personelle Konstanz auf Führungsebene und darüber hinaus Einzug halten.

In der zurückliegenden Winterpause der Fußball-Bezirksliga drehte sich das Personalkarussel auf dem Harkortberg aber weiter. Sieben Neuzugänge kamen nach Wetter, acht Spieler suchten sich eine neue Herausforderung. Im ersten Rückrundenspiel setzte es eine 1:5-Niederlage bei Tabellenführer Rot-Weiß Lüdenscheid. An diesem Sonntag empfängt der Abstiegskandidat nun das Spitzenteam vom SC Berchum/Garenfeld im heimischen Waldstadion. Diese Punkte machen dem FC Wetter nach der schwachen Hinrunde nun Hoffnung auf Besserung:

Die Problemerkennung

Nach der Personalrochade im Winter sieht Coach Fadil Salkanovic sein Team vor allem im Mittelfeld besser aufgestellt als noch in der Hinrunde. „Unser Spiel hat sich komplett verändert. Wir haben mit den spielstarken Mounir Sallami, Ali Koubaa und Mercan Türkyilmaz im Zentrum viel mehr Möglichkeiten als im vergangenen Jahr“, erklärt der Coach.

Die Lösungsansätze

Doch der neue „Mittelfeld-Motor“ des FC musste sich in der Vorbereitung erst einmal einspielen: „In den ersten Testspielen im neuen Jahr haben die Laufwege noch nicht so gepasst. Wir haben zu wenige Torchancen generiert. Daran haben wir im Training aber hart gearbeitet, das ist schon deutlich besser geworden. In den letzten Vorbereitungsspielen vor dem Start in die Restrunde hat das Kombinationsspiel viel besser geklappt, wodurch wir viel mehr Chancen herausgespielt haben“, erklärt der Übungsleiter des FC.

Die Chancenverwertung

Einer der Gründe, warum der FC sich in der Hinserie in die untere Tabellenregion manövriert hat, war auch die schwache Chancenverwertung. „Wir gehen immer noch zu leichtsinnig mit unseren Tormöglichkeiten um. Da müssen wir viel zielstrebiger werden. Vor allem unsere Stürmer Samir Hammouda, Kasim Osmic und Leon Glania müssen mehr Zug zum Tor entwickeln. Im Training arbeiten wir aber auch kontinuierlich daran, dass wir da mehr Sicherheit hinbekommen. Die Jungs brauchen das nötige Selbstvertrauen vor dem gegnerischen Tor, das kommt nur durch intensives Training“, erklärt Salkanovic.

Die Hoffnungsträger

Im Laufe der Vorbereitung auf die Restserie sicherten sich Ibo Ibrahem und Neuzugang Ali Koubaa einen Platz in der Startformation des FC. „Beide sind mit Sicherheit die Gewinner der Vorbereitung. Sie haben richtig gut gearbeitet und strahlen Sicherheit aus. Das wird uns im Laufe der Restsaison noch weiter bringen“, so der wettersche Übungsleiter. „Ali war zuletzt etwas angeschlagen, aber kann gegen Garenfeld wieder mitwirken. Ibo entwickelt sich stetig weiter und nimmt eine tolle Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Ballkontrolle und seinem Spielwitz noch viel Freude bereiten wird“, lobt Salkanovic seine Spieler.

Die Trainingsbeteiligung

Zu oft beklagten sich Semin und Fadil Salkanovic in der Hinserie über mangelnde Trainingsbeteiligung. Im neuen Jahr ist das Trainergespann aber mit dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden: „Über weite Teile der Vorbereitung hatten wir 18 von 21 Spielern im Training. Es wird fleißig gearbeitet. man sieht: Die Jungs wollen sich verbessern und eine bessere Restsaison spielen“, so Fadil Salkanovic.

Die Abwehrarbeit

51 Gegentore musste der FC in den bisherigen 19 Saisonspielen hinnehmen. Für den Geschmack von Coach Fadil Salkanovic viel zu viel: „Uns hat teilweise die Konzentration gefehlt, wir haben dadurch viel zu einfache Gegentore bekommen.“

Für das Duell mit dem Tabellenzweiten erwartet Salkanovic von seiner Mannschaft daher Konzentration über die gesamte Spielzeit. „Der Fokus muss einfach da sein. Maik Wiggershaus, Aboulay Doumbia, Mo Ibrahem und Benoit Ayangma müssen die Abwehr wie Gladiatoren stärken. Nur so haben wir eine Chance gegen eine so starke Mannschaft wie Berchum“, fordert der Übungsleiter.