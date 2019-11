Gaetano Manno: „Für Hagen 11 ist das ein großes Spiel“

Die große Fußballbühne hat Gaetano Manno nach 17 Profijahren im Sommer verlassen. Im Rampenlicht steht der 37-jährige Hagener aber auch nach seinem Wechsel zu Landesliga-Aufsteiger SpVg. Hagen 11. Im ersten Saisonviertel als überraschender Spitzenreiter der siebthöchsten Klasse, vor allem aber mit fulminanten Auftritten im Westfalenpokal. Vor dem Viertelfinal-Duell beim SC Rot-Weiß Maaslingen (Samstag, 14 Uhr) sprach die WP mit dem Ex-Profi.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Viele Profi-Stationen in 17 Jahren In 17 Jahren erlebte Gaetano Manno etliche Profi-Stationen. Nach den Anfängen bei SSV Hagen und TSG Sprockhövel spielte der heute 37-jährige Hagener drei Jahre beim VfL Bochum. Es folgten - zwischen 2. Liga und Regionalliga - die Stationen Wuppertaler SV, VfL Osnabrück, SC Paderborn, RW Erfurt, wieder Osnabrück, Preußen Münster, Viktoria Köln und ab 2014 erneut Wuppertal.

Hallo Herr Manno, wo erreichen wir Sie?

Gaetano Manno Ich stehe gerade an der Zapfsäule, muss den Wagen voll tanken. Am Samstag fahren der Trainer, ich und zwei andere Spieler mit dem Pkw die fast 200 Kilometer lange Strecke nach Maaslingen, der Rest des Teams per Kleinbus. Das ist für mich auch neu: Früher bin ich mit dem Bus zu solch großen Spielen gefahren - und einen Tag vorher.

Im Elfmeterschießen gegen den SC Neheim erzielt Gaetano Manno den entscheidenden Treffer. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ihr letzter Profi-Auftritt mit dem Wuppertaler SV war gegen Uerdingen beim Niederrheinpokal-Endspiel. Jetzt sind Sie mit Landesliga-Aufsteiger Hagen 11 wieder nur zwei Siege vom Finaltag der Amateure entfernt. Erstaunlich, oder?

Ja, das ist schon ein großes Spiel für Hagen 11. Und erstmal liegt der Fokus darauf, dass wir am Samstag bestehen und noch nicht an Finaltag oder DFB-Pokal denken. Es wird ein Duell auf Augenhöhe gegen Maaslingen, die Landesliga dort wird etwas stärker sein als unsere. Und ein Team wie Oberligist Ennepetal muss man auch erstmal 5:0 schlagen.

Nach tollem Start mit neun Landesliga-Siegen und drei Westfalenpokal-Triumphen gegen höherklassige Teams ist Ihr Team in einer kleinen Krise, hat schon viermal nicht gewonnen. Woran lag das?

Die Phase der letzten vier Wochen war bitter, irgendwie ist das Selbstvertrauen weg. Es fing an mit einem 1:2 in der 88. Minute durch einen Torwartfehler, auch in Dröschede haben wir nach dem 2:3 große Chancen auf den Ausgleich, kassieren stattdessen das 2:4. Unser Kader ist nicht so bestückt wie der eines Aufstiegskandidaten, wir sind ja nur ein Aufsteiger. Der gesperrte Tim Schattling in der Abwehr fehlt uns an allen Ecken und Enden, auch der verletzte Niklas Wilke, der ja einige Tore erzielt hat.

Das Offensivpotenzial ist aber doch immer noch groß...

Die anderen Mannschaften haben sich mittlerweile auf Tim Bodenröder und mich eingestellt, da müssen auch die anderen Spieler vermehrt einspringen. Und wir haben in den ersten neun Spielen nur fünf Gegentore kassiert, in den letzten fünf Partien aber elf. Das kann man in der Offensive dann nicht mehr kompensieren. Nach den neun Siegen haben wir vielleicht unterbewusst gedacht, das geht automatisch so weiter. Aber man muss sich alles erkämpfen, im Erfolg macht man die größten Fehler. Andererseits: Wenn man uns vor Saisonbeginn gesagt hätte, dass wir zu diesem Zeitpunkt auf Landesliga-Platz zwei nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter und im Westfalenpokal-Viertelfinale stehen, hätten wir das wohl sehr gerne genommen.

Folgt in Maaslingen denn jetzt die Trendwende?

Nach dem 3:3-Ausgleichstreffer in Wenden in der Nachspielzeit am letzten Sonntag haben wir jetzt hoffentlich wieder mehr Selbstbewusstsein. Wir haben die ganze Woche im Ischelandstadion auf Naturrasen trainiert und werden gut vorbereitet sein. Wenn wir im Pokal weiterkommen, können wir auch in der Liga den Bock wieder umstoßen. Und es wäre doch schön, wenn eine Hagener Mannschaft im Pokal mal wieder weit kommen würde.