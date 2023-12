„Gänsehaut“: Fichte Hagen gewinnt eigenes Weihnachtsturnier

Hagen Hallenkick in Eilpe: Die Fußballer vom TSV Fichte Hagen sind die Sieger vom 1. Rupert-Freytag-Turnier. Der Bericht zum Turnier:

Volle Ränge, eine friedliche Stimmung - und zum ersten Mal ging es auch um mehr als „nur“ einen Pokal: Denn beim Weihnachtsturnier des TSV Fichte Hagen, das am 26. Dezember in der Rundturnhalle Eilpe stattfand, ging es zum ersten Mal auch um Qualifikationsplätze für die Hallenmasters. Drei Startpläze für den Höhepunkt der heimischen Hallenfußball-Saison wurden hier ausgespielt.

Aus Sicht des Gastgebers lief auch rein sportlich alles rund: Das Team vom TSV Fichte Hagen hat sein eigenes Weihnachtsturnier gewonnen. Und auch der TSV Dahl, FC Bosna Hagen und Al Seddiq haben sich durch ihre Halbfinalteilnahme für die Hallenmasters qualifiziert. Fichte-Abteilungsleiter Mathias Schneidmüller freute sich über den gelungenen Ablauf des Turniers, aber auch über den sportlichen Erfolg beim 1. Rupert-Freytag-Gedächtnisturnier, dessen Namensgeber, der Funktionär Rupert Freytag, kürzlich verstorben ist. Der Sieg beim Weihnachtskick in der Rundturnhalle Eilpe, so befand Schneidmüller, „war Gänsehaut pur“. Vor allem, weil die Halbfinals sehr spannend waren und Fichte im Endspiel erst im Sieben-Meter-Schießen gegen Bosna Hagen den Sack zu machte.

A-Ligisten kämpfen um Qualifikation

Das Teilnehmerfeld war mehrheitlich mit zahlreichen A-Ligisten aus Hagen und Umgebung bestückt. Gastgeber Fichte Hagen, SC Berchum-Garenfeld (Q), Al Seddiq Hagen (Q), SG Boelerheide, TSV Dahl (alle Gruppe 1), Fortuna Hagen (Q), Bosna Hagen (Q), SV Boele-Kabel und SV Büttenberg (Q, alle Gruppe 2) traten ab 10 Uhr in 20-minütigen Spielen gegeneinander an. Die fünf mit einem „Q“ gekennzeichneten Mannschaften strebten die Masters-Qualifikation bei diesem Turnier an.

