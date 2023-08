Fußball: Was SW Breckerfeld aktuell Kopfschmerzen bereitet

Breckerfeld. Fußball-Kreisligist Schwarz-Weiß Breckerfeld befindet sich in einer schwierigen Saisonvorbereitung. Das hat einen einfachen Grund.

„Ich mache drei Kreuze, dass wir am ersten Spieltag noch frei haben und erst eine Woche später starten. Das ist goldrichtig! Erst dann sind wir auch wieder nahezu vollständig!“ Diese Worte von Trainer Semin Salkanovic vom Fußball-A-Kreisligisten SpVg. Schwarz-Weiß Breckerfeld verraten, dass es derzeit noch personelle Engpässe gibt. Der Grund: Viele Spieler kehren in diesen Tagen erst aus dem Urlaub zurück auf den Sportplatz.

Wehmütiger Blick auf vergangene Saison

Wenig Zeit bleibt also für eine gezielt gute Vorbereitung auf die neue Saison. Etwas wehmütig blickt man noch zurück auf die abgelaufene, in der um Ostern herum die entscheidende Phase war. Der Chefcoach sagt: „Gegen unsere Mitkonkurrenten haben wir leider kein Spiel gewonnen. Als wir gegen SC Berchum/Garenfeld auch den Kürzeren gezogen haben, war der Rückstand zur Spitze endgültig zu groß.“

Nun muss das Trainerteam Semin Salkanovic, Mario Kallweit und David Budniak die neue Formation aus einem 23er-Kader finden, der sich nach den Abgängen von Tobias Materlik und Florian Hesterberg (beide nun Alte Herren) sowie Torwart Tobias Wurm (TSV Fichte Hagen) automatisch verjüngt. Und das gezielt! Die Jugend rückt nun mehr in den Vordergrund und soll die Erfahrung ersetzen.

„Mag sein, dass wir an Qualität verlieren, aber wir haben gute junge Leute im Team, die das Tempo hochhalten und auch die Defensive stark machen können“, baut der Chefcoach auf das Erreichen der Qualifikation zur eingleisigen A-Liga nächstes Jahr: „13:1-Ergebnisse brauchen wir wirklich nicht mehr“, findet Semin Salkanovic. Trotz dieses Wandels peilt der Vorjahresfünfte an der Wahnscheider Straße zwar nicht Platz zwei oder drei an, aber möchte wieder auf dem fünften Rang landen.

Saisonstart gegen Ennepetal-Rüggeberg

In der abgelaufenen Saison zeigte sich die Abwehr recht sattelfest und wies mit 38 Gegentoren die viertbeste Bilanz der Liga auf. Den spielfreien Start am Sonntag nutzen die Hansestädter, um ihre Form in einem finalen Vorbereitungsspiel daheim gegen RW Ennepetal-Rüggeberg zu testen (15 Uhr). Übrigens: Die Arbeiten an der neuen Tribüne zum Schutz der Zuschauer sind unübersehbar und nehmen bereits Formen an.

