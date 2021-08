Fußball-Kreispokal: Vorhalle dreht gegen Croatia am Ende auf

Hagen. Fußball-Kreispokal, 1. Runde: Wenig Spannung aber viele Tore am zweiten Tag. Hasper SV, Al Seddiq, Blau-Weiß Vorhalle und Holthausen siegen klar.

Der zweite Tag der ersten Runde des heimischen Fußball-Kreispokals bot den Zuschauern an den Plätzen nur wenig Spannung, dafür aber jede Menge Tore. Der Überblick:

FC Polonia Hagen- FC SW Silschede 4:3 (2:2). In der umkämpften Partie am Voßacker ging Polonia durch Kacper Jozefski (20.) und Pierre-Rene Tucholski (26.) mit 2:0 in Führung, aber Silschedes Hoppe (30.) und Schuster (44.) glichen zur Halbzeit aus. Nach der Pause erhöhte Polonia-Neuzugang Niels von Pidoll auf 4:2 (53./64.). Nachdem Silschedes Ismael Marjan in der 75. zum 4:3 ins Netz traf, kam noch mal Spannung auf, aber Polonia ließ sich den Einzug in die zweite Runde nicht mehr nehmen.

SC Wengern – TSV Fichte Hagen 0:3 (0:1). Nach zuletzt starken Leistungen bei der Ruhrtalmeisterschaft fiel die Niederlage des SC Wengern gegen den Hagener Aufstiegsaspiranten deutlich aus. Jonathan Karkutsch traf in der 25. Minute zum Pausenstand und erhöhte zehn Minuten nach dem Wechsel auf 0:2. Zehn Minuten vor Spielende machte Man-Git Chau für Fichte den Deckel drauf. „Es war eine verdiente Niederlage“, gab SC-Trainer Benjamin Knoche zu.

Vatanspor Gevelsberg - Hasper SV 3:8 (0:3). Ahmad Abo Nbot war in Gevelsberg besonders gut aufgelegt – ihm gelang in der ersten Halbzeit ein Hattrick (8./30./41.). Mohamed Lamine Diaoune (50./83.) und Dominik Kuinke (86./90.) erzielten die weiteren Tore für den HSV. Weil Haspe offensivfreudig spielte, kam auch Gevelsberg in Person von Schröder (60.) Moussa (62./67.) zu Treffern.

SV Ararat Gevelsberg – SuS Volmarstein 0:2 (0:2). Durch die beiden Tore von Robin Freudenberg gewann der SuS beim Ligakonkurrenten verdient und zieht damit in die zweite Runde des Kreispokals ein. „Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg“, kommentierte SuS-Trainer Ralf Gütschow: „Wir haben über die gesamte Spielzeit Ball und Gegner kontrolliert und hatten gefühlt 70 Prozent Ballbesitz gehabt.“

RSV Selbecke - Al Seddiq 0:7 (0:2). Der qualitativ starke A-Kreisligist setzte sich beim klassentieferen B-Liga-Team mit einer offensiv wie defensiv tadellosen Leistung durch. Amin Belhadj (47.), Sezer Yagmur (70.) und Ayman El Barakki (75.) trafen für Al Seddiq, über die restlichen Tore sind im Spielbericht keine Angaben gemacht worden.

KSV Croatia Hagen - SG Blau-Weiß Vorhalle 2:6 (1:2). Anders als es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie auf der Kampfbahn Boelerheide lange spannend. Danny Lepke ließ Vorhalle nach 14 Minuten jubeln, aber Goran Rusan glich nach nur zwei Minuten aus. Den erneuten Führungstreffer durch Lepke (2:1/37.) egalisierte Jozo Curkovic in der 65. Minute. Doch in der Schlussphase gelang Vorhalle ein wahres Torfestival. Nicolas Lebens (78.), Robin Märtins (80.), Jamie Lee Amstutz (84.) und Daniel Grawe (88.) sorgten für die klare Entscheidung zugunsten der Gäste.

SG Hohenlimburg-Holthausen - SV Fortuna Hagen 5:1 (2:1). Die Fortunen gingen in der 21. Minute durch Ferhat Cevik in Führung, doch die spielbestimmende Mannschaft stellten die Gastgeber. Daniel Dik glich zum 1:1 aus (27.), danach schossen noch Tilo Weber (35./86.), Lukas Walesch (48.) und Florian Paul Limberger (78.) ins Tor.

