Fußball-Kreisliga: Hasper SV fertigt Hohenlimburg 10 II ab

Halil Aslan (in blau) schießt das 3:0 für den Hasper SV.

Hohenlimburg. In der Fußball-Kreisliga A bezwingt der Hasper SV die Zweitvertetung des SV Hohenlimburg 10 klar. Das sagt HSV-Trainer Petrou nach dem Spiel.

Klare Angelegenheit im Nachholspiel zwischen dem SV Hohenlimburg 10 II und dem Hasper SV in der Fußball-Kreisliga A1: Schon zur Pause sah am Kirchenberg alles nach einem Auswärtserfolg aus, am Ende reisten die Gäste dank des 6:1 (3:0) mit drei Punkten nach Hause. „Eine sehr engagierte Leistung, der Siegeswille war heute bedingungslos“, resümierte Haspes Trainer Lui Petrou, der eine sehr ansprechende Leistung seiner Mannschaft sah.

Nur zwei Tage nach der 2:7-Niederlage in Garenfeld präsentierte sich der HSV torhungrig, Angelo Constantini (17./28.) und Halil Aslan (36.) brachten ihr Team in Hälfte eins auf die Siegerstraße.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mohamed Lamine Diaoune (59.) und Aslan (64.) auf 5:0, ehe Maximilian Schaube für die Zehner der Ehrentreffer gelang (75.). Torjäger Michael Huwald machte in der 89. Minute dann den Deckel drauf.

