Fußball-Kreisliga A: Polonia Hagen bezwingt den Hasper SV

Hagen. Polonia Hagen gewinnt das Topspiel des 18. Spieltags der Fußball-Kreisliga A. Boele-Kabel feiert knappen Sieg bei Concordia. Der Überblick:

Dank eines knappen 1:0-Erfolgs beim SSV Hagen konnte Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld das spielfreie Wochenende von Verfolger Blau-Weiß Haspe in der Fußball-Kreisliga A1 nutzen. Einen Sahnetag erwischte die SpVg. Hagen 11 II bei Al Seddiq Hagen.

Gruppe 1: SSV Hagen – Schwarz-Weiß Breckerfeld 0:1 (0:0). Die Hansestädter bauen ihren Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus, allerdings hat Haspe nun schon zwei Partien weniger absolviert. „Wir haben uns gegen einen defensiv eingestellten Gegner heute richtig schwergetan“, erkannte Breckerfelds Trainer Uli Heidbüchel. „Auch wenn es ein dreckiger Sieg ist, gibt es für den am Ende genauso drei Punkte.“ Den entscheidenden Treffer erzielte Stürmer Murat Sertkaya erst in der 81. Minute. Der starke SSV-Keeper Timo Reinhard hatte zuvor gute Torchancen der Breckerfelder sehenswert pariert. „Es war ein gutes Spiel von uns. Durch unsere Konter hatten wir in Hälfte zwei die besseren Möglichkeiten“, wäre für SSV-Coach Mario Kallweit „ein Punktgewinn gerecht gewesen.“

Hiddinghauser FV – TSV Fichte Hagen 1:3 (0:2). Durch den zehnten Saisonerfolg setzen sich die Eilper im oberen Tabellendrittel fest. Dominik Linek (21.) und Marius Jakobs (42.) schossen die 2:0-Pausenführung heraus. Nach dem Anschlusstreffer (Fatmir Shala/69.) stellte erneut Jakobs den alten Abstand wieder her (72.).

Daniel Pietryga (am Ball) und Mohamed Lamine Diaoune kämpfen um den Ball. Foto: Michael Kleinrensing

Hasper SV – FC Polonia Hagen 0:2 (0:0). „Heute hat die Mannschaft gewonnen, die nach hinten heraus noch mehr Sprit im Tank hatte“, erkannte Haspes Trainer Daniel Utech. Den Gastgebern fehlten zahlreiche Spieler, sodass Kicker aus der Reserve aushelfen mussten. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen“, so Utech. Jakob Weber (75.) und Niels von Pidoll (84.) erzielten die Tore.

+++ Lesen Sie auch: SC Berchum/Garenfeld gelingt im Pokal die Sensation +++

Al Seddiq Hagen – SpVg. Hagen 11 II 1:4 (0:2). Die Elfer präsentierten sich in Helfe von ihrer besten Seite: „Das war ein hochverdienter Sieg, die Jungs haben das super gemacht“, lobte Gäste-Trainer Martin Lissner. Hagen 11 begann druckvoll und hätte zur Pause durchaus höher führen können. Emre In (29.), Dzenan Bibic (40.) und Niels Hellmig (48.) schossen eine 3:0-Führung heraus, ehe Mehmet Sahin in der 55. Minute der bedeutungslose Anschluss gelang. Vier Minuten vor dem Abpfiff markierte Giuliano Restieri dann den Endstand.

SC Concordia Hagen – SV Boele-Kabel 0:1 (0:1). Boeles Hicham Koubaa machte mit seinem frühen Treffer (3.) am Ende den Unterschied. Ökkes Isiklar vertrat den erkrankten Gäste-Trainer Giuseppe Tripi. Concordia hatte optisch mehr vom Spiel, Boele die besseren Chancen, die nach dem 0:1 aber allesamt ungenutzt blieben. In der Nachspielzeit verhinderte Gäste-Keeper David Pawlaczyk das 1:1 mit den Fingerspitzen. „Da wären wir fast noch bestraft worden für unsere Nachlässigkeit in der Offensive“, so Boeles 1. Vorsitzender Erdal Yildiz.

„Ein Remis wäre heute definitiv einer Niederlage gleichgekommen.“ Concordias Trainer Lars Peters war nach Abpfiff bedient: „Wir haben unser Spiel nicht auf den Platz bekommen. Wir müssen uns deutlich steigern, wenn wir nächste Woche im Derby etwas mitnehmen wollen.“

+++ Lesen Sie auch: Überraschender Wechsel: David Beckmann in neuer Rennklasse +++

SV Hohenlimburg 10 II – SG Boelerheide 2:4 (0:2). Das Kellerduell konnten die Gäste dank Toren von Abdulghane Turkmane (13.), Timo Neumann (32.) und Berkant Erkan (70./90.+8.) für sich entscheiden. Die Treffer von Maximilian Schaube (49.) und Aslan Arik (85.) waren für die Zehner zu wenig.

Gruppe 2: SC Obersprockhövel II - TSG Herdecke 10:0 (6:0). Die Herdecker Versuche, beim Spitzenreiter ein Wörtchen mitzureden, wurden rasch im Keim erstickt. Schon nach 15 Minuten stand es 4:0. Zur Halbzeit machte Obersprockhövel das halbe Dutzend voll.

SC Wengern - SUS Volmarstein 2:0 (2:0). Patrick Bergaus ließ die Gastgeber bereits in der 8. Minute jubeln, Niklas Ciglevic erhöte quasi mit dem Pausenpfiff zum 2:0. Wengern ließ sich die drei Zähler nicht mehr nehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke