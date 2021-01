Fußball: Das sind die Schießbuden der Region

Region Falls der Ball im Amateurfußball eines Tages wieder rollt, sollten folgende fünf Teams aus der Region dringend ihre Defensive stärken.

Der FC Schalke 04 stellt derzeit die schwächste Defensive der Fußball-Bundesliga. 39 Gegentreffer musste das Schlusslicht in den ersten 14 Saisonspielen hinnehmen. Ein erschreckender Wert, den einige Amateurteams aus der Region aber noch deutlich übertreffen. Das folgende Ranking dürfte selbst S04-Fans beweisen: Schlimmer geht immer.

5. SV Fortuna Hagen ll, 7,5 Gegentore pro Spiel

In sechs Partien noch keinen einzigen Punkt gesammelt, dafür schon 45 Gegentreffer kassiert: Die Reserve der Fortuna erlebte nicht unbedingt einen Saisonstart nach Maß. Ihren besten Tag erwischten die Hagener bislang gegen den SC Zurstraße 70 ll, dem sie Ende September nur mit 3:6 unterlagen. Immerhin: trotz einiger herben Klatschen steht Fortuna auf dem vorletzten Tabellenplatz der Hagener Kreisliga C2. Schlusslicht ist der Zweite dieses Rankings.

4. FC Iliria Hagen, 7,6 Gegentore pro Spiel

Eine 0:12-Auftaktpleite gab einen bitteren Vorgeschmack auf das was noch kommen sollte. In insgesamt sieben Saisonspielen bis zum Lockdown musste der Iliria-Keeper schon 53-mal hinter sich greifen. Damit liegt der Klub am Tabellenende der Hagener Kreisliga A1. Doch zwischen vielen deutlichen Niederlagen zeigte der FC zweimal, dass eigentlich Potenzial im Team zu schlummern scheint: Beim 1:1 gegen den FC Vorhalle und beim 2:1-Sieg gegen den Hasper SV.

3. SC Bleche/Germinghausen ll (9er), 7,8 Gegentore pro Spiel

Die zweite Garde des SC Bleche/Germinghausen ist in Olpes Kreisliga D2 in dieser Saison mit einer Neuner-Mannschaft unterwegs. Womöglich sogar ein Vorteil gegenüber den in diesem Format ungeübten Ligakonkurrenten? Offenbar nicht: In nur fünf Einsätzen musste der noch punktlose Tabellenletzte 39 Gegentore bei nur vier eigenen Treffern schlucken.

2. Roter Stern Wehringhausen, 8,6 Gegentore pro Spiel

Im letzten Spiel vor dem Lockdown war es fast soweit: Roter Stern Wehringhausen schrammte haarscharf am ersten Punktgewinn der Saison vorbei. Nach zwischenzeitlicher Führung unterlagen die Hagener dem SC Wengern ll jedoch mit 3:4. Schon die vorigen sechs Begegnungen hatte Roter Stern allesamt verloren. Da fielen die Ergebnisse allerdings deutlich höher aus - einmal gab es gar ein 1:18. So kommt es, dass die Wehringhauser mit 60 Gegentoren am Tabellenende der Kreisliga C2 Hagen liegen.

1. Iserlohner TS IV (Hobbymannschaft), 9,4 Gegentore pro Spiel

Bricht man den Gegentor-Wert der vierten Mannschaft der Iserlohner TS auf den Durchschnitt herunter, landet man beinahe im zweistelligen Bereich. Mit 47 kassierten Treffern in fünf Spielen schafft es der Verein aus der Kreisliga C Iserlohn West auf den undankbaren ersten Platz dieses Rankings. Die Iserlohner sind allerdings auch offiziell als Hobby-Mannschaft an den Start gegangen. Immerhin konnte die Turnerschaft in der Tabelle noch zwei Teams hinter sich lassen, da sie bereits einen Sieg beim 8:6 gegen SF Oestrich lll feierte. Doch selbst da zeigte sich die Defensive alles andere als sattelfest.