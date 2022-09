Fußball: Aufsteiger BW Haspe kann gegen Schwerte punkten

Hagen. Aufsteiger BW Haspe verpasst dem VfL Schwerte mit einem 2:0-Sieg die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga. Alle Details zum Spiel:

Ausgerechnet Aufsteiger BW Haspe verpasste dem VfL Schwerte mit einem 2:0 (2:0)-Sieg die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga. Auf dem ansonsten staubigen Ascheplatz sorgte der Dauerregen zwar für ein paar Pfützen, aber mit einem Besen machte man den Freiheitsplatz bespielbar.

Den Grundstein zum verdienten Sieg legten die Schützlinge um Trainer Andreas Wilkes schon vor der Halbzeit-Pause. Stylianos Mouratidis krönte seine gute Einzelleistung mit einem Schuss aus 20 Metern in den Winkel zur 1:0-Führung (37.). Und als sich dann Torjäger Shkelzen Imeri mit dem 2:0 (44.) aus seiner kleinen Krise schoss, spielte er wieder gelöst und drehte zunehmend auf.

Vergebene Chancen

„Wir haben kämpferisch dominiert und fanden mit dem erfahrenen Michel Amarel stets über den Kampf zum Spiel“, war Trainer Wilkes von der Leistung seiner Elf angetan. Der willensstarke Aufsteiger behielt am Ende unter der Anwesenheit von Staffelleiter Michael Krauthausen verdient die drei Punkte und hatte obendrein Pech, dass er bei zwei weiteren Torchancen nur knapp verfehlte und noch deutlicher gewinnen hätte können.

Kemal Özdemir setzte einen Freistoß an die Latte und der eingewechselte Kirkgöz, der nahtlos an die Leistung der Mannschaft anknüpfte, visierte den Pfosten an. Schwerte, bis dahin nur zwei Gegentore auf dem Konto, erlebte erstmals in dieser Saison das Gefühl einer Niederlage.

Haspes Trainer Andreas Wilkes zeigte sich nach der Partie seines Aufsteiger-Teams sichtlich erfreut: „Wir haben den Platz als verdienter Sieger verlassen. Alle weißen Trikots waren nach dem Schlusspfiff rot.“

BW Haspe: Heinecke, Özdemir, Stefanos Mouratidis, Stylianos Mouratidis, Niggeloh, Amaral (63. Giese), Imeri, Mustafa, Hyseni (35. Kirkgöz), Akdogan (78. Yildiz), Kaya (80. Zaraoglu).

