Für TSG Tigers Herdecke gibt es erneut DM-Edelmetall

Neuss/Herdecke. Zum zweiten Mal gab es bei deutschen Meisterschaften für die Ringer der TSG Tigers Herdecke Edelmetall. Und das in einer höheren Gewichtsklasse:

Die Vorfreude auf die Oberliga 2022 wächst bei den Ringern der TSG Tigers Herdecke wächst. Was neben den namhaften Neuzugängen für die am 20. August startende Saison mit den Erfolgen gerade der jungen Akteure im Team bei nationalen Titelkämpfen zu tun hat: Nachdem Eigengewächs Leon Suslin vor zwei Wochen den ersten deutschen Meistertitel seit 20 Jahren nach Herdecke holte, folgte nun eine weitere DM-Medaille durch Neuzugang Kutkagan ,,Kuti“ Öztürk. Bei den Junioren-Meisterschaften griechisch-römisch in Neuss gewann der 18-Jährige, der gemeinsam mit seinem älteren Bruder Tugkagan Öztürk vom KSV Witten zu den Herdeckern gewechselt ist, Bronze in der 67-kg-Klasse. „Sensationell“, wie TSG-Trainer Recep Mercan fand, zumal Öztürk nicht in seiner angestammten Gewichtsklasse antrat.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In schwererer 67-kg-Klasse

Kutkagan Öztürk (rechts) von der TSG Schwerathletik Herdecke mit Trainer Recep Mercan. Foto: TSG Schwerathletik Herdecke

„Unser Wunsch war es, dass er in der 63-kg-Klasse kämpft“, sagte Mercan, doch bereits vor den Landesmeisterschaften teilte Öztürk seinen Trainern mit, dass er gerne in der 67-kg-Gewichtsklasse kämpfen möchte. Dem entsprachen Vorstand und Trainern, obwohl eine höhere Gewichtsklasse auch ein gewisses Risiko für für den TSG-Zugang bedeutet, weil seine Gegner teilweise aus den höheren Gewichtsklasse auf 67kg „abgekocht“ haben. Und für Öztürk ist es das erste Junioren-Jahr, die Konkurrenz war teilweise älter und erfahrener.

Nach einem Freilos startete ,,Kuti“ Öztürk im Viertelfinale gegen Adam Shtrom (KSV Wiesbaden) mit viel Elan und Schwung, so dass er den Gegner aufgrund von Passivität in die Bodenlage zwang.Hier wandte er viermal den Durchdreher an und gewann seinen Kampf technisch überlegen mit 9:0. Im Halbfinale stand ihm Matti Stolt (HAC Stralsund) gegenüber, es entwickelte sich ein Kampf auf Augenhöhe! Öztürk lag zunächst 1:0 vorne, da er der aktivere Ringer war. Nach einer passive Phase gab der Schiedsrichter einen Punkt für Stolt - 1:1. Beide Ringer lieferten sich von dort an einen harten Kampf, es gelangen aber keine entscheidenden Aktionen mehr. Stolts Landestrainer setzte aber noch eine Challenge (Videobeweis) wegen eines vermeintlichen Fouls an. Nach langer Untersuchung entschieden die Schiedsrichter auf 2:1 für den Gegner des Herdeckers.

Im Kampf um Bronze war die Anspannung bei Öztürk sehr hoch. Denn er wollte unbedingt Edelmetall, da er in den letzten Jahre das Treppchen immer knapp verpasst hatte. Gegen Konkurrent Marc Fischer vom VfK Schifferstadt agierte „Kuti“ Öztürk dann aber sehr souverän und gewann deutlich mit 7:0 die Bronzemedaille. Man sei „wahnsinnig stolz“ auf die Leistung des Neuzugangs, erklärten die TSG Tigers. Seine Trainer Daniel Liemert und Recep Mercan würden nun noch härter mit ihm arbeiten müssen, damit er sein Ziel deutscher Meister erreichen könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke