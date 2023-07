Fritz-Kahl-Turnier in Hagen: Alle Infos zur 44. Auflage

Hagen. Das 44. Fritz-Kahl-Gedächtnisturnier verspricht Spannung und hochklassige Begegnungen. Die Infos zur Traditionsveranstaltung in Eilpe.

Es geht wieder los: Mit der 44. Auflage des Fritz-Kahl-Gedächtnisturnieres startet an diesem Freitag die traditionsreiche Fußball-Veranstaltung des TSV Fichte Hagen. Bis zum 6. August kämpfen die heimischen Kicker um den prestigeträchtigen Wanderpokal und ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Und auch dieses Jahr verspricht das attraktive Teilnehmerfeld wieder spannende und hochklassige Begegnungen an der Wörthstraße.

Die Gruppen

Das Seniorenturnier wird in sechs Gruppen ausgetragen, in jeder Gruppe peilen drei Klubs den Viertelfinaleinzug an. In der Gruppe A ist Landesligist SV Hohenlimburg 10 der Favorit, aber auch der TSV Dahl und Al Seddiq Hagen rechnen sich Chancen aus. In der Gruppe B bekommen es die Landesliga-Kicker der SpVg Hagen 11 mit dem SC Zurstraße 70 und der 3. Mannschaft von Gastgeber Fichte zu tun. Die Bezirksligisten TuS Ennepetal II und FC Wetter duellieren sich in der Gruppe C mit der B-Liga-Reserve der Eilper. SG Hemer, SC Obersprockhövel II und SC Berchum/Garenfeld II bilden die Gruppe D. In der Gruppe E hat die 1. Mannschaft von Fichte mit Bosna Hagen und dem TSK Hohenlimburg starke Konkurrenz. Polonia Hagen, Fortuna Hagen und der SSV runden in Gruppe F das Teilnehmerfeld ab.

Nach der Vorrunde werden die Viertelfinals am 1. und 2. August ausgetragen. Am 4. August finden die Halbfinals statt. Am 6. August folgt dann das große Finale mit dem Endspiel sowie dem Spiel um Platz drei. „Sportlich sind alle großen Vereine dabei“, freut sich Fichtes Fußballchef Mathias Schneidmüller über die vielen Zusagen. „Hohenlimburg 10 und Hagen 11 wollen sogar mit der Erstvertretung kommen“, sagt Schneidmüller.

Fichte hat Ambitionen

Sportlich soll es die Gastgeber möglichst bis ins Halbfinale führen. Stolz ist der Fußballchef zudem darauf, dass dieses Jahr erstmals alle Eilper Senioren- und Altherrenteams vertreten sind. Denn zum zweiten Mal nehmen auch die Damen am Fritz-Kahl-Turnier teil. In zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften wird am 3. August die Vorrunde absolviert. Die Halbfinals sowie das Endspiel werden dann ebenfalls am 6. August ausgetragen.

Neben dem TSV sind hier Hammerthaler SV, SV Hohenlimburg 10 II, SpVg Hagen 1911, Iserlohner Turnerschaft, Blau-Weiß Weitmar, SV Westrich sowie die TSG Herdecke am Start. Am 5. August messen sich die Altherren, in zwei Gruppen sind insgesamt zehn Mannschaften gemeldet. Viel los also auf dem Kunstgrün an der Wörthstraße.

Und auch abseits des Platzes bieten die Eilper wieder ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit Tombola und Players-Party am Freitagabend (4. August). „Da lassen wir es krachen und tanzen und feiern bis tief in die Nacht“, blickt Schneidmüller voraus: „Es sind alle herzlich willkommen!“

