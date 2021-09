Formel 2: „Schwieriges Rennwochenende“ für David Beckmann

Sotschi. Beim Großen Preis von Sotschi erlebt der Hagener Formel-2-Pilot David Beckmann ein schwieriges Wochenende. Für Punkte reicht es am Ende trotzdem.

Der Traum von der Formel 2 geht für den Hagener Motorsportler David Beckmann weiter. Auch beim Großen Preis von Sotschi in Russland durfte der 21-Jährige Hagener im Wagen des Campos-Rennstalls Platz nehmen - und fuhr auf Rang zehn immerhin noch in die Punkteränge.

Dabei war es ein „schwieriges Wochenende“, wie Beckmann auf seinem Instagram-Kanal betonte. Anders als geplant fand nur ein Sprintrennen für die Formel2-Piloten statt, zu heftig waren die Regenfälle auf der russischen Strecke. Nach vielen Verschiebungen konnte aber immerhin ein Rennen ausgetragen werden. Im Hauptrennen lag Beckmanns Teamkollege Ralph Boschung lange auf dem dritten Rang, fiel nach einem Zusammenstoß allerdings zurück und schied am Ende mit einem technischen Defekt aus - und bescherte dem Hagener so die Platzierung in den Punkten.

Nächstes Rennen im Dezember

Den Sieg konnte sich Oscar Piastri (Prema) sichern, der damit seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbaute. Der Australier startete von der Poleposition und lag fast das gesamte Rennen in Führung.

Die Formel 2 begibt sich nun in eine weitere lange Pause. Das vorletzte Rennwochenende der Saison 2021 findet vom 3. bis 5. Dezember auf dem neuen Kurs im saudi-arabischen Dschidda statt.

