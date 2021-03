Formel 2: Hagener David Beckmann fährt allen davon

Der Hagener David Beckmann blickt seiner ersten Saison in der Formel 2 entgegen.

Sakhir/Hagen. Seine erste Testfahrt in der neuen Rennklasse meistert David Beckmann mit Bravour. Der Motorsportler sichert sich in Bahrain die Tagesbestzeit.

Gelungener Start für David Beckmann in der Formel 2. Der 20-jährige Hagener trumpfte schon am ersten Tag der Testfahrten in Bahrain groß auf und sicherte sich die Tagesbestzeit. Der Rennfahrer unterschrieb vor wenigen Wochen seinen Vertrag beim tschechischen Rennstall Charouz und kommt damit seinem großen Ziel von der Formel 1 ein Stück näher.

Wenige Tage vor den Testfahrten der höchsten Rennklasse absolvierte die Formel 2 ihre Testfahrten in dem Königreich.

„Der erste Tag verlief gut, wir haben viel getestet“, zeigte sich der Hagener im Anschluss zufrieden. „Wir freuen uns auf die kommenden Fahrten.“ Zwei Tage dauern die Testfahrten der Formel 2 noch an, bevor am 22. März die Saison mit dem Rennen in Bahrain gestartet wird.

Neben Beckmann tritt mit Lirim Zendeli ein zweiter deutscher Fahrer in der zweithöchsten Rennklasse an.