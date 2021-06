Formel 2: Beckmann mit Pech und Podium in Aserbaidschan

Baku/Hagen. Beim Rennwochenende der Formel 2 fährt der Hagener David Beckmann erneut auf das Podium. Im Hauptrennen wirft ihn eine Zeitstrafe aus den Punkten

13. Platz im Qualifying, Neunter im ersten, Zweiter im zweiten Sprintrennen und abschließend ein zehnter Rang im Hauptrennen, der nach einer Strafe noch zum zwölften Rang umgewandelt wurde: Der HagenerFormel-2-Pilot David Beckmann erlebte beim dritten Saisonrennen in Aserbaidschan ein Auf und Ab der Gefühle.

Doch am Ende lieferte der junge Motorsportler auch bei seinem dritten Renn-Wochenende in der zweithöchsten Klasse ein solides Ergebnis ab. Mit seinem Abschneiden im Qualifying war der 21-Jährige noch nicht zufrieden, umso besser lief es in den folgenden Sprintrennen, wo der Hagener sich seinen zweiten Podiumsplatz erkämpfte, seine beste Platzierung in der Formel 2 bisher. Lange führte er das Rennen auf dem Straßenkurs von Aserbaidschan sogar an, doch letztlich musste er Jüri Vips (Hitech Grand Prix) aus Estland vorbeiziehen lassen.

Zufrieden mit dem Wagen

Das Auto war richtig gut“, funkte Beckmann gleich nachdem er die Ziellinie überquert hatte. „Vips war einfach richtig schnell.“ Nach dem Rennen fügte er hinzu: „Es war toll, an der Spitze einige Führungsrunden gesammelt zu haben.“ Vips musste nach zwei Safety-Car-Phasen rund 1,5 Sekunden Rückstand auf den Hagener aufholen.

Im Hauptrennen startete Beckmann von Rang zwölf und konnte gleich beim Start drei Plätze gut machen. Der Charouz-Pilot beendete das Rennen zwar innerhalb der Top 10, bekam aber für ein Vergehen in der Boxengasse eine Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn letztlich auf Platz zwölf zurückwarf, so dass ihm die Punkteränge verwehrt blieben. Erneut von der Spitze grüßen konnte Jüri Vips, der seinen Doppelsieg in Baku perfekt machen konnte.

In der Gesamtwertung belegt David Beckmann den elften Rang mit 24 Punkten. Angeführt wird das Feld der Nachwuchspiloten vom Chinesen Guan Yu Zhou (78 Punkte). Das nächste Formel-2-Rennen findet im britischen Silverstone statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke