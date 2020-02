Fichte Hagen findet über Instagram sogar neue Mitspieler

Im Fußball zählen sie als Kreisligist zwar nicht zu den Besten, dafür schlagen sich die Kicker des TSV Fichte Hagen aber in einem anderen Wettbewerb mit Bravour. Der Hagener Verein ist seit November des vergangenen Jahres auf der Social-Media-Plattform Instagram aktiv und konnte dort binnen kurzer Zeit über 800 Anhänger („Follower“) erreichen.

Dabei begann das Ganze eher als eine scherzhafte Idee, wie TSV-Spieler Timo Ackermann berichtet: „Wir hatten ein Shooting bei uns am Platz, und da die Fotos gut waren, entstand spontan die Idee, damit einen Instagram-Kanal zu bespielen“, berichtet der 23 -Jährige, der am selben Abend noch einen Account anmeldete.

Infos und Schnappschüsse

Und der läuft seitdem gut an: „Wir sind selbst alle auf Instagram aktiv und haben angefangen, unsere Kontaktlisten zu durchforsten, um möglichst viele Follower zu bekommen.“ Und diese werden seitdem mit allen Informationen und Schnappschüssen rund um die erste Herrenmannschaft auf dem laufenden gehalten. „Wir hatten zu Beginn keinen festen Plan, mit was wir den Kanal bespielen wollten. Wenn wir alle zusammengekommen sind zum Training oder auch privat, dann hat einer eine Story oder einen Beitrag gepostet“, erklärt Ackermann, der zu den vier Administratoren der Seite gehört.

Allmählich lässt sich bei den TSV-Spielern aber ein Muster erkennen. So durften sich schon drei Akteure dem „WhatsApp-Emoji-Interview“ stellen. Bei diesem per Kurznachrichtendienst geführten Frage-Antwort-Spiel dürfen die Fragen nur per Smiley beantwortet werden. „Das ist dann schon etwas aufwendiger, dadurch, dass wir die Screenshots auf die Bilder einfügen müssen“, erklärt Ackermann.

Nächsten Formate geplant

Da die steigende Anhängerschaft aber unterhalten werden möchte, sind schon die nächsten Formate geplant. „Wir überlegen aktuell, ob wir vielleicht demnächst verschiedene Spiele oder Challenges mit aufnehmen sollen, um auch ein wenig Abwechslung in das Ganze zu bringen. Geplant ist auf jeden Fall etwas, wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, wie es am Ende aussehen soll.“

Das nächste große Ziel der Mannschaft, die aktuell auf dem vierten Platz der Kreisliga-Tabelle steht, ist es, die 1000-Follower-Marke zu knacken. „Das wollen wir schon in naher Zukunft erreichen“, gibt sich Ackermann optimistisch, ergänzt aber auch: „Das Ganze ist ja aus einem Spaß entstanden, wir nehmen es nicht zu ernst. Im Endeffekt wollen wir einfach nur unseren Humor teilen und so bleiben, wie wir sind.“

Deshalb ist auch kein gemeinsamer Account für den gesamten Verein angedacht: „Wir haben bisher nur einen mit unserer Herrenmannschaft. Die Jugend hat ebenfalls noch eine eigene Seite, aber es ist nicht angedacht, dass wir es nun für den gesamten Verein machen. Wir wollen damit ja auch vor allem uns und unseren Humor präsentieren, vielleicht ist das aber nicht der Geschmack der anderen Teams“, berichtet Ackermann von dem Gedanken hinter dem Projekt.

Positive Resonanz

Und das stößt bislang auf durchweg positive Resonanzen: „Wir erhalten viele Nachrichten und Reaktionen auf unsere Beiträge, den Leuten gefällt es also.“ So gut, dass sich schon die ersten Interessenten gemeldet haben: „Einer hat uns angeschrieben, dass ihm unsere Seite so gut gefalle und dass wir eine coole Truppe seien. Er wollte gerne zum Probetraining kommen und hat dann auch tatsächlich ein paar Mal mittrainiert.“